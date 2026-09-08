Тренер збірної України розповів, чи є Мудрик у списку команди на Лігу націй

Український вінгер Михайло Мудрик нарешті повернувся до футболу після тривалої паузи. Майже два роки він був поза грою через допінговий скандал.

У грудні 2024 року в організмі Михайла знайшли заборонену речовину мельдоній. Втім з липня цього року Мудрик вже доступний для матчів і тепер може грати в тому числі за збірну України, повідомляє Tribuna.

Чи буде Мудрик в збірній

Власне, асистент головного тренера збірної Тарас Степаненко висловив свою думку про Мудрика. Він заявив, що гравець перебуває у розширеному списку Андреа Мальдери.

Думаю, Міша є в розширеному списку збірної, але вже Андреа прийматиме рішення, викликати його чи ні. Треба розуміти його форму, як він почувається. Ми з ним завжди на зв’язку, але у нього були переговори, він шукав команду. Я радий, що він прийшов саме до Де Дзербі, тому що йому буде комфортніше працювати з людиною, яку він знає,

– розповів Степаненко.

Нагадаємо, що контракт Мудрика належить Челсі, за який він виступав з січня 2023-го. У 73-х матчах за "синіх" вінгер оформив 10 голів та 11 результативних передач.

Де гратиме Мудрик

Проте після повернення з дискваліфікації Мудрик виявився непотрібним новому коучу лондонців Хабі Алонсо. Тож Челсі віддав українця в оренду у Тоттенхем на один сезон.

У "шпор" буде опція викупу гравця за 75 мільйонів фунтів. Михайло вже встиг дебютувати за команду Роберто Де Дзербі в АПЛ в матчі проти Ноттінгем Форест (0:0).

За збірну України Михайло не грав з листопада 2024 року. На його рахунку три голи у 28-ми зустрічах за "синьо-жовтих". Раніше Ігор Бурбас вже анонсував повернення Мудрика у збірну.

На Україну чекатимуть матчі Ліги націй цієї осені. Підопічні Андреа Мальдери зіграють в дивізіоні В в одній групі із Угорщиною, Грузією та Північною Ірландіє.