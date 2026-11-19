Михайло Мудрик дав велике інтерв'ю Дмитру Гордону, в якому звинуватив Україну в допінгу. УАФ поки не відреагувала на таку скандальну заяву футболіста.

Утім, президент УАФ Андрій Шевченко раніше реагував на скандал Михайла Мудрика з допінгом. На одній із пресконференцій на початку 2025 року очільник українського футболу висловив публічну підтримку футболісту збірної України, повідомляє 24 Канал.

Як Шевченко реагував на допінг-скандал Мудрика у 2025 році

Андрій Шевченко тоді підтвердив, що УАФ отримувала запит від юристів Михайла Мудрика щодо допінгового скандалу. Очільник УАФ наголошував, що асоціація буде підтримувати гравця й очікує на результати проби В, яка могла б виправдати футболіста.

Шкода, що так сталось. Михайло Мудрик – дуже важливий для національної команди. Ми будемо його підтримувати,

– заявив Шевченко у 2025 році.

Також президент УАФ тоді наголошував, що всі в асоціації вірять, що Мудрик не винен. А ще додав, що вірить, що це не кінець кар'єри футболіста в Челсі. Шевченко висловлював упевненість у тому, що Мудрик повернеться у футбол, але просто невідомо коли.

Що розповів про свій допінг Мудрик в інтерв'ю Гордону

Скандальне інтерв'ю Михайла Мудрика Дмитру Гордону було опубліковано 18 листопада. У ньому футболіст заявив, що мельдоній у його організм міг потрапити тільки в розташуванні національної збірної.

Він розповів, що в збірній є нутриціолог, який видає гравцям стаканчики з таблетками, котрі ті мають випити. Також гравець розкритикував організацію процесів у національній команді. Зокрема, за його словами, в збірній України відсутня якась система охорони, так, як це є в клубах.

Крім того, гравець Тоттенгема розповів, що, коли дізнався про свій позитивний допінг-тест, почувався дуже погано. Він навіть хотів "звернутись за допомогою" до алкоголю, щоб "утопити в пляшці" всі свої проблеми.