Зеленський нагородив володаря Золотого м'яча відзнакою "Національна легенда України"

У понеділок, 24 серпня, Україна відсвяткувала свій 35-ий День незалежності. З цієї нагоди суспільство згадує найвидатніших персон в історії країни.

Серед них є чимало спортсменів, які досягали висот на міжнародній арені. Одним з таких був видатний футболіст Ігор Бєланов, якого відзначили у День незалежності, повідомляє Суспільне Культура.

Кого нагородив Зеленський

З нагоди свята президент України Володимир Зеленський видав нові державні відзнаки "Національна легенда України". Серед лауреатів був і Ігор Бєланов.

Ексфутболіста відзначено за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України, захисті держави, а також вагомий внесок у розвиток українського спорту. Загалом нагороди отримали 18 визначних персон для України.

Бєланов був єдиним зі світу спорту цього року. Серед лауреатів також були діячі культури, військовослужбовці, журналісти музиканти та іноземні партнери.

Двоє з них – Левко Лук'яненко та Сергій Кузьмінський – стали володарями відзнак посмертно. Повний список лауреатів "Національної легенди України" цього року виглядає так:

Левко Лук'яненко

Сергій Кузьмінський

Павло Крахмальов

Михайло Лундін

Ігор Мельничук

Шон Пенн

Хосе Андрес

Алла Мазур

Ігор Бєланов

Ростислав Лазаренк

Євген Станкович

Анатолій Кущ

Тіберій Сільваші

Анатолій Боричевський

Олександр Дзюбу

Антін Рощін

Асан Чарухов

Надія Яріш

Що відомо про кар'єру Бєланова

Нагадаємо, що Бєланов найбільше прославився у 1986 році. Тоді Ігор блискуче виступив як за Динамо, так і на чемпіонаті світу, де забив чотири голи.

Того ж року він став володарем Золотого м'яча. Окрім нього, серед українців за всю історію цю нагороду вигравали тільки Олег Блохін (1975) та Андрій Шевченко (2004).

За свою кар'єру Бєланов пограв за СКА Одеса, Чорноморец, київське Динамо, Боруссію Менхенгладбах, Айнтрахт Брауншвейг та Металург Маріуполь. Найбільш успішним був період в Динамо.

З киянам він виграв два чемпіонати, три Кубки та два Суперкубки СРСР, а також Кубок володарів Кубків у 1986-му. Через два роки Ігор став срібним призером Євро-1988 у складі збірної СРСР.

Раніше ми згадували про 10 найбільших перемог України за часів незалежності. Серед них був і вихід Динамо у півфінал Ліги чемпіонів у сезоні 1998/1999.