Среди них немало спортсменов, достигших высоких результатов на международной арене. Одним из таких был выдающийся футболист Игорь Беланов, которого отметили в День независимости, сообщает Суспільне Культура.
Кого наградил Зеленский
По случаю праздника президент Украины Владимир Зеленский вручил новые государственные награды "Национальная легенда Украины". Среди лауреатов был и Игорь Беланов.
Бывший футболист был отмечен за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, защите государства, а также за весомый вклад в развитие украинского спорта. Всего награды получили 18 выдающихся для Украины личностей.
Беланов был единственным представителем мира спорта в этом году. Среди лауреатов также были деятели культуры, военнослужащие, журналисты, музыканты и иностранные партнеры.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Двое из них – Левко Лукьяненко и Сергей Кузьминский – стали обладателями наград посмертно. Полный список лауреатов "Национальной легенды Украины" в этом году выглядит следующим образом:
- Левко Лукьяненко
- Сергей Кузьминский
- Павел Крахмалев
- Михаил Лундин
- Игорь Мельничук
- Шон Пенн
- Хосе Андрес
- Алла Мазур
- Игорь Беланов
- Ростислав Лазаренк
- Евгений Станкович
- Анатолий Кущ
- Тиберий Сильваши
- Анатолий Боричевский
- Александр Дзюбу
- Антин Рощин
- Асан Чарухов
- Надежда Яриш
Что известно о карьере Беланова
Напомним, что Беланов наиболее прославился в 1986 году. Тогда Игорь блестяще выступил как за Динамо, так и на чемпионате мира, где забил четыре гола.
В том же году он стал обладателем Золотого мяча. Помимо него, среди украинцев за всю историю эту награду выигрывали только Олег Блохин (1975) и Андрей Шевченко (2004).
За свою карьеру Беланов играл за СКА Одесса, Черноморец, киевское Динамо, Боруссию Менхенгладбах, Айнтрахт Брауншвейг и Металлург Мариуполь. Наиболее успешным был период в Динамо.
С киевлянами он выиграл два чемпионата, три Кубка и два Суперкубка СССР, а также Кубок обладателей кубков в 1986 году. Спустя два года Игорь стал серебряным призером Евро-1988 в составе сборной СССР.
Ранее мы упоминали о 10 крупнейших победах Украины за время независимости. Среди них был и выход Динамо в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне 1998/1999.