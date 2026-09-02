Не Шевченко: хто найдорожчий український футболіст в історії
Чимало українських футболістів змінили клуби влітку 2026 року. Проте більшість цих трансферів не коштували великих грошей.
Серед тих, хто перейшов у нову команду, був і Михайло Мудрик, який досі утримує рекорд для України. 24 Канал згадує найдорожчих українських футболістів в історії.
Хто є найдорожчим українцем
Власне, Мудрик вже три роки як є рекордменом у цьому трансферному списку. У січні 2023-го вінгер перебрався з Шахтаря до Челсі за шалені 70 мільйонів євро.
Ця сума могла зрости до 100 мільйонів, якби Михайло демонстрував успіхи в лондонській команді. Проте допінговий скандал залишив українця без футболу на 20 місяців та де-факто позбавив Шахтар бонусів.
Наразі ж Мудрик виступатиме в оренді у Тоттенхемі. Зовсім трохи не дотягнув до рекорду Ілля Забарний. Центрбек збірної України перейшов з Борнмута до ПСЖ влітку 2025 року з 63 мільйони євро.
Топ-трійку закриває легендарний Андрій Шевченко. Чинний голова УАФ утримував всеукраїнський трансферний рекорд з 2006 року, коли перейшов у Челсі.
Топ-10 найдорожчих трансферів серед українців:
|
МІСЦЕ
|
ГРАВЕЦЬ
|
РІК
|
ЗВІДКИ
|
КУДИ
|
СУМА
|
1
|
Михайло Мудрик
|
2023
|
Шахтар
|
Челсі
|
70 мільйонів євро
|
2
|
Ілля Забарний
|
2025
|
Борнмут
|
ПСЖ
|
63 мільйони євро
|
3
|
Андрій Шевченко
|
2006
|
Мілан
|
Челсі
|
43,88 мільйона євро
|
4
|
Артем Довбик
|
2024
|
Жирона
|
Рома
|
41,1 мільйона євро
|
5
|
Олександр Зінченко
|
2022
|
Манчестер Сіті
|
Арсенал
|
35 мільйонів євро
|
6
|
Ілля Забарний
|
2023
|
Динамо
|
Борнмут
|
33 мільйона євро
|
7
|
Дмитро Чигринський
|
2009
|
Шахтар
|
Барселона
|
25 мільйонів євро
|
8
|
Андрій Ярмоленко
|
2017
|
Динамо
|
Боруссія Д
|
25 мільйонів євро
|
9
|
Андрій Шевченко
|
1999
|
Динамо
|
Мілан
|
23,91 мільйона євро
|
10
|
Віталій Миколенко
|
2022
|
Динамо
|
Евертон
|
23,5 мільйона євро
Лондонці тоді заплатили Мілану майже 44 мільйони євро, що зробило Шевченка найдорожчим українським гравцем на 17 років. Також до топ-п'ятірки потрапили Артем Довбик та Олександр Зінченко.
Між іншим, Шевченко та Забарний двічі входять у топ-десятку рейтинга, адже ще з Динамо йшли за немаленьку суму. Причому Іллю кияни продавали за близько 20 мільйонів євро, але його подальший перепродаж в ПСЖ суттєво збільшив компенсацію для "біло-синіх".
До слова, Ілля Забарний наразі очолює рейтинг найдорожчих гравців збірної України. Захисника ПСЖ, який минулого сезону виграв із французами Лігу чемпіонів, оцінюють у 40 мільйонів євро.