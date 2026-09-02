Спорт Top News Новини футболу Не Шевченко: хто найдорожчий український футболіст в історії
2 вересня, 21:27
9

Не Шевченко: хто найдорожчий український футболіст в історії

Анатолій Дерека

Чимало українських футболістів змінили клуби влітку 2026 року. Проте більшість цих трансферів не коштували великих грошей.

Серед тих, хто перейшов у нову команду, був і Михайло Мудрик, який досі утримує рекорд для України. 24 Канал згадує найдорожчих українських футболістів в історії.

Хто є найдорожчим українцем

Власне, Мудрик вже три роки як є рекордменом у цьому трансферному списку. У січні 2023-го вінгер перебрався з Шахтаря до Челсі за шалені 70 мільйонів євро.

Ця сума могла зрости до 100 мільйонів, якби Михайло демонстрував успіхи в лондонській команді. Проте допінговий скандал залишив українця без футболу на 20 місяців та де-факто позбавив Шахтар бонусів.

Наразі ж Мудрик виступатиме в оренді у Тоттенхемі. Зовсім трохи не дотягнув до рекорду Ілля Забарний. Центрбек збірної України перейшов з Борнмута до ПСЖ влітку 2025 року з 63 мільйони євро.

Топ-трійку закриває легендарний Андрій Шевченко. Чинний голова УАФ утримував всеукраїнський трансферний рекорд з 2006 року, коли перейшов у Челсі.

Топ-10 найдорожчих трансферів серед українців:

МІСЦЕ

ГРАВЕЦЬ

РІК

ЗВІДКИ

КУДИ

СУМА

1

Михайло Мудрик

2023

Шахтар

Челсі

70 мільйонів євро

2

Ілля Забарний

2025

Борнмут

ПСЖ

63 мільйони євро

3

Андрій Шевченко

2006

Мілан

Челсі

43,88 мільйона євро

4

Артем Довбик

2024

Жирона

Рома

41,1 мільйона євро

5

Олександр Зінченко

2022

Манчестер Сіті

Арсенал

35 мільйонів євро

6

Ілля Забарний

2023

Динамо

Борнмут

33 мільйона євро

7

Дмитро Чигринський

2009

Шахтар

Барселона

25 мільйонів євро

8

Андрій Ярмоленко

2017

Динамо

Боруссія Д

25 мільйонів євро

9

Андрій Шевченко

1999

Динамо

Мілан

23,91 мільйона євро

10

Віталій Миколенко

2022

Динамо

Евертон

23,5 мільйона євро

Лондонці тоді заплатили Мілану майже 44 мільйони євро, що зробило Шевченка найдорожчим українським гравцем на 17 років. Також до топ-п'ятірки потрапили Артем Довбик та Олександр Зінченко.

Між іншим, Шевченко та Забарний двічі входять у топ-десятку рейтинга, адже ще з Динамо йшли за немаленьку суму. Причому Іллю кияни продавали за близько 20 мільйонів євро, але його подальший перепродаж в ПСЖ суттєво збільшив компенсацію для "біло-синіх".

До слова, Ілля Забарний наразі очолює рейтинг найдорожчих гравців збірної України. Захисника ПСЖ, який минулого сезону виграв із французами Лігу чемпіонів, оцінюють у 40 мільйонів євро.

Пов'язані теми:

Артем Довбик
Олександр Зінченко
Збірна України з футболу
Михайло Мудрик Ілля Забарний Андрій Шевченко