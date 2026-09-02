Не Шевченко: хто найдорожчий український футболіст в історії

Чимало українських футболістів змінили клуби влітку 2026 року. Проте більшість цих трансферів не коштували великих грошей.

Серед тих, хто перейшов у нову команду, був і Михайло Мудрик, який досі утримує рекорд для України. 24 Канал згадує найдорожчих українських футболістів в історії.

Хто є найдорожчим українцем

Власне, Мудрик вже три роки як є рекордменом у цьому трансферному списку. У січні 2023-го вінгер перебрався з Шахтаря до Челсі за шалені 70 мільйонів євро.

Ця сума могла зрости до 100 мільйонів, якби Михайло демонстрував успіхи в лондонській команді. Проте допінговий скандал залишив українця без футболу на 20 місяців та де-факто позбавив Шахтар бонусів.

Наразі ж Мудрик виступатиме в оренді у Тоттенхемі. Зовсім трохи не дотягнув до рекорду Ілля Забарний. Центрбек збірної України перейшов з Борнмута до ПСЖ влітку 2025 року з 63 мільйони євро.

Топ-трійку закриває легендарний Андрій Шевченко. Чинний голова УАФ утримував всеукраїнський трансферний рекорд з 2006 року, коли перейшов у Челсі.

Топ-10 найдорожчих трансферів серед українців:

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ РІК ЗВІДКИ КУДИ СУМА 1 Михайло Мудрик 2023 Шахтар Челсі 70 мільйонів євро 2 Ілля Забарний 2025 Борнмут ПСЖ 63 мільйони євро 3 Андрій Шевченко 2006 Мілан Челсі 43,88 мільйона євро 4 Артем Довбик 2024 Жирона Рома 41,1 мільйона євро 5 Олександр Зінченко 2022 Манчестер Сіті Арсенал 35 мільйонів євро 6 Ілля Забарний 2023 Динамо Борнмут 33 мільйона євро 7 Дмитро Чигринський 2009 Шахтар Барселона 25 мільйонів євро 8 Андрій Ярмоленко 2017 Динамо Боруссія Д 25 мільйонів євро 9 Андрій Шевченко 1999 Динамо Мілан 23,91 мільйона євро 10 Віталій Миколенко 2022 Динамо Евертон 23,5 мільйона євро

Лондонці тоді заплатили Мілану майже 44 мільйони євро, що зробило Шевченка найдорожчим українським гравцем на 17 років. Також до топ-п'ятірки потрапили Артем Довбик та Олександр Зінченко.

Між іншим, Шевченко та Забарний двічі входять у топ-десятку рейтинга, адже ще з Динамо йшли за немаленьку суму. Причому Іллю кияни продавали за близько 20 мільйонів євро, але його подальший перепродаж в ПСЖ суттєво збільшив компенсацію для "біло-синіх".

До слова, Ілля Забарний наразі очолює рейтинг найдорожчих гравців збірної України. Захисника ПСЖ, який минулого сезону виграв із французами Лігу чемпіонів, оцінюють у 40 мільйонів євро.