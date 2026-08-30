Італієць очолив нашу команду у травні 2026 року після того, як Україна провалила завдання виходу на чемпіонат світу. Тим не менше, наша збірна високо котирується серед усіх національних команд світу, повідомляє 24 Канал.

Скільки коштують українські футболісти

Популярний ресурс Transfermarkt оцінює збірну України у 247 мільйонів євро. Це 28-ий показник серед національних команд у світі та 17-ий – серед країн Європи.

Якщо ж дивитися на гравців окремо, то найбільший цінник портал "повісив" на центрального захисника Іллю Забарного. Футболіста ПСЖ оцінюють у 40 мільйонів євро.

Другу сходинку посідає хавбек Брентфорда Єгор Ярмолюк із ціною 32 мільйони. У свою черге третє, четверте та п'яте місця ділять Віталій Миколенко, Анатолій Трубін та Георгій Судаков (по 25 мільйонів).

Найдорожчі гравці збірної України згідно з Transfermarkt:

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ КЛУБ ВАРТІСТЬ 1 Ілля Забарний ПСЖ 40 мільйонів євро 2 Єгор Ярмолюк Брентфорд 32 мільйони євро 3 Віталій Миколенко Евертон 25 мільйонів євро 4 Георгій Судаков Бенфіка 25 мільйонів євро 5 Анатолій Трубін Бенфіка 25 мільйонів євро 6 Віктор Циганков Аякс 15 мільйонів євро 7 Артем Довбик Болонья 15 мільйонів євро 8 Владислав Ванат Жирона 15 мільйонів євро 9 Андрій Лунін Реал 12 мільйонів євро 10 Микола Матвієнко Шахтар 12 мільйонів євро 11 Матвій Пономаренко Динамо 12 мільйонів євро

Як Україна грає у 2026 році

Нагадаємо, що наша збірна не змогла кваліфікуватися на чемпіонат світу-2026. Україна поступилась у стикових матчах Швеції, після чого залишилась без головного тренера.

Замість Сергія Реброва на посаду було призначено Андреа Мальдеру, чия зарплата є відчутно нижчою за його попередника. Італієць вже провів два спаринги на чолі "синьо-жовтих".

Україна переграла Польщу (2:0), після чого не дограла матч проти Данії. У другому таймі за рахунку 1:2 на користь скандинавів гравець суперника Крістіан Еріксен втратив свідомість, через що гру зупинили.

У вересні ж Україна розпочне свій шлях у Лізі націй 2026/2027. Наша команда гратиме у дивізіоні В в одній групі з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією.