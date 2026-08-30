Итальянец возглавил нашу команду в мае 2026 года после того, как Украина не смогла пройти отбор на чемпионат мира. Тем не менее, наша сборная занимает высокие позиции среди всех национальных команд мира, сообщает 24 Канал.

Сколько стоят украинские футболисты

Популярный ресурс Transfermarkt оценивает сборную Украины в 247 миллионов евро. Это 28-е место среди национальных команд мира и 17-е – среди стран Европы.

Если же рассматривать игроков по отдельности, то самую высокую цену портал "повесил" на центрального защитника Илью Забарного. Футболиста ПСЖ оценивают в 40 миллионов евро.

Второе место занимает полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк с ценой 32 миллиона. В свою очередь, третье, четвертое и пятое места делят Виталий Николенко, Анатолий Трубин и Георгий Судаков (по 25 миллионов).

Самые дорогие игроки сборной Украины по данным Transfermarkt:

МЕСТО ИГРОК КЛУБ СТОИМОСТЬ 1 Илья Забарный ПСЖ 40 миллионов евро 2 Егор Ярмолюк Брентфорд 32 миллиона евро 3 Виталий Николенко Эвертон 25 миллионов евро 4 Георгий Судаков Бенфика 25 миллионов евро 5 Анатолий Трубин Бенфика 25 миллионов евро 6 Виктор Цыганков Аякс 15 миллионов евро 7 Артем Довбик Болонья 15 миллионов евро 8 Владислав Ванат Жирона 15 миллионов евро 9 Андрей Лунин Реал 12 миллионов евро 10 Николай Матвиенко Шахтер 12 миллионов евро 11 Матвей Пономаренко Динамо 12 миллионов евро

Как Украина будет играть в 2026 году

Напомним, что наша сборная не смогла пройти отбор на чемпионат мира-2026. Украина уступила в стыковых матчах Швеции, после чего осталась без главного тренера.

Вместо Сергея Реброва на эту должность был назначен Андреа Мальдера, зарплата которого значительно ниже, чем у его предшественника. Итальянец уже провел два спарринга во главе "сине-желтых".

Украина обыграла Польшу (2:0), после чего не доиграла матч против Дании. Во втором тайме при счете 1:2 в пользу скандинавов игрок соперника Кристиан Эриксен потерял сознание, из-за чего игру остановили.

В сентябре же Украина начнет свой путь в Лиге наций 2026/2027. Наша команда будет играть в дивизионе В в одной группе с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией.