Перебуває в операційній: під час атаки на Київ поранено хокеїста збірної України

Захисник юніорської збірної України з хокею Назар Степанюк отримав поранення під час російського обстрілу Києва 25 вересня. Наразі гравець перебуває в операційній.

Попри юний вік, хокеїст встиг пограти у кількох українських клубах. Зараз за життя Назара Степанюка борються лікарі, повідомила Федерація хокею України.

Степанюк отримав поранення у Києві

Назар Степанюк став однією з жертв денного російського обстрілу столиці у п'ятницю, 25 вересня. Внаслідок атаки у Києві були пошкоджені об'єкти та будівлі в кількох районах міста.

Подробиць щодо характеру травм або стану хокеїста наразі не повідомляли. Федерація лише закликала підтримати родину юного гравця.

Перейшов у Дніпро та вже забив у Кубку України

Степанюк є захисником юніорської збірної України. На клубному рівні нині представляє ХК Дніпро з Херсона, повідомляє "Суспільне Спорт".

У серпні гравець приєднався до ХК Дніпро, який пропустив сезон-2025/26 у чемпіонаті України. Після переходу хокеїст разом із командою вирушив на навчально-тренувальний збір до Чехії.

Після повернення Дніпро провів два матчі Кубка України. Степанюк взяв участь в одному з них – проти Кременчука.

Попри розгромну поразку Дніпра з рахунком 2:9, захисник зумів відзначитися результативними діями. На його рахунку одна закинута шайба та одна результативна передача.

Минулого сезону Назар Степанюк захищав кольори молодіжної команди київського Сокола.