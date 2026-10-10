"Миколайович підказує": новачок команди прокоментував роль Ярмоленка у збірній України

Захисник черкаського ЛНЗ, який нещодавно дебютував у національній команді, розповів про ієрархію у збірній. Особливе місце у ній посідає футболіст Динамо.

Наприкінці вересня 25-річний Драмбаєв вперше у кар’єрі отримав ігровий час у команді. Для сайту "Український футбол" він розповів про функції Андрія Ярмоленка.

Що сказав Драмбаєв про Ярмоленка

За словами новачка, 36-річний вінгер досі має велику вагу у збірній України.

Ярмола є Ярмола. Це лідер збірної, людина з великим авторитетом. Як він скаже, так, можна сказати, і повинно бути. Коли Миколайович щось підказує, це не пальцем у небо. Він дуже багато зіграв за національну збірну, пограв у Європі. Від нього дуже багато залежить у цій команді,

– зазначив Драмбаєв.

Протягом перших чотирьох матчів Ліги націй футболіст ЛНЗ одягнув синьо-жовту футболку одного разу. Сталось це наприкінці матчу першого туру проти Угорщини (1:0).

Андрій Ярмоленко відіграв 63 хвилини у невдалому протистоянні з Північною Ірландією (0:3).

Що відбувається у кар’єрі Андрія Ярмоленка

Нещодавно футболіст оновив власний рекорд у збірній за кількістю виступів в офіційних змаганнях.

Головний рекорд, від якого Ярмоленко перебуває на мінімальній відстані, – це кількість голів у футболці збірної. Зараз у динамівця 47 результативних ударів, лише на 1 менше, ніж у власника цього статистичного досягнення Андрія Шевченка.

24 Канал розповідав, скільки голів за свою кар'єру забив легендарний вінгер Динамо.