У перерві матчу збірної України проти Грузії колишній захисник головної команди Олександр Кучер отримав пам'ятну футболку на згадку про свої виступи. Але в день гри у ексгравця Шахтаря були й не надто приємні моменти.

У мережі з'явилося відео з українсько-словацького кордону, на якому Кучер свариться з кимось у черзі. Футболіста звинуватили у бажанні проскочити повз інших, пише 24 Канал.

Конфлікт Кучера на кордоні

Автори відео стверджують, що Олександр Кучер намагався потрапити на пункт пропуску між Україною та Словаччиною без черги – і це викликало обурення в інших водіїв та пасажирів, які також чекали на можливість швидше потрапити у Кошице на матч збірної України з грузинами.

Поряд з Кучером на відео стоїть чоловік, в якому впізнали Руслана Фоміна – також колишнього футболіста донецького Шахтаря, який більше відомий виступами за харківський Металіст та Маріуполь.

Невідомо, чим у підсумку завершилася перепалка гравців з іншими людьми, проте зрештою Кучер вчасно дістався стадіону у Кошице, де не тільки взяв участь у церемонії вшанування його внеску у збірну, але й працював експертом у передматчевій студії.