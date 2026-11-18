Ексзірка збірної України потрапив у конфлікт на кордоні
У перерві матчу збірної України проти Грузії колишній захисник головної команди Олександр Кучер отримав пам'ятну футболку на згадку про свої виступи. Але в день гри у ексгравця Шахтаря були й не надто приємні моменти.
У мережі з'явилося відео з українсько-словацького кордону, на якому Кучер свариться з кимось у черзі. Футболіста звинуватили у бажанні проскочити повз інших, пише 24 Канал.
Конфлікт Кучера на кордоні
Автори відео стверджують, що Олександр Кучер намагався потрапити на пункт пропуску між Україною та Словаччиною без черги – і це викликало обурення в інших водіїв та пасажирів, які також чекали на можливість швидше потрапити у Кошице на матч збірної України з грузинами.
Поряд з Кучером на відео стоїть чоловік, в якому впізнали Руслана Фоміна – також колишнього футболіста донецького Шахтаря, який більше відомий виступами за харківський Металіст та Маріуполь.
Невідомо, чим у підсумку завершилася перепалка гравців з іншими людьми, проте зрештою Кучер вчасно дістався стадіону у Кошице, де не тільки взяв участь у церемонії вшанування його внеску у збірну, але й працював експертом у передматчевій студії.