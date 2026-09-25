Катерина Усика зворушливо привітала коханого боксера з 17 річницею

Легендарний боксер Олександр Усик залишається сімейною людиною. Українець побудував красиву родину разом зі своєю дружиною Катериною.

У п'ятницю, 25 вересня, родина Усиків святкує для себе знаменну дату. Рівно 17 років тому Олександр та Катерина офіційно одружились, повідомляє 24 Канал.

Усик святкує річницю весілля

Дружина боксера поділилась емоціями від свята у себе в соцмережах. Вона опублікувала серію фотографію у себе в інстаграм разом із Олександром.

17 років разом. І все так само обираємо один одного. Люблю,

– написал Катерина.

Усики показали фотосесію на честь річниці весілля:

Сам Усик також поділився спільним дописом із фотографіями з дружиною. Цікаво, що на них Олександр змінив імідж, пофарбувавши волосся у білий колір. Зазначимо, що Олександр та Катерина знайомі ще зі шкільних років.

Як познайомились Усики

Вони навчались у паралельних класах в Сімферополі. Спочатку пара просто дружила, хоч Усик і залицявся активно до дівчини. Зустрічатися вони почали у 2003 році, коли обом було по 16 років.

Із випуском зі школи пара почала жити разом, а 25 вересня 2009 року Усики офіційно створили родину. З того часу у Олександра і Катерини народились аж четверо дітей:

донька Єлизавета (народилась у 2010 році)

син Кирило (народився у 2013 році)

син Михайло (народився у 2015 році)

донька Марія (народилась у 2024 році)

Нагадаємо, що Усик є одним з найбільш успішних боксерів у світі, вигравши усі 25 боїв серед профі. Правда, на любительському рівні Олександр мав чимало поразок.

Українець тричі ставав абсолютним чемпіоном світу – у крузервейті та двічі у надважкій вазі. Нагадаємо, що Тайсон Ф’юрі викликав Усика на третій бій в обхід Джошуа.