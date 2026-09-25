В пятницу, 25 сентября, семья Усиков отмечает свою знаменательную дату. Ровно 17 лет назад Александр и Екатерина официально поженились, сообщает 24 Канал.

Усик отмечает годовщину свадьбы

Супруга боксера поделилась эмоциями от праздника в своих соцсетях. Она опубликовала серию фотографий в своем инстаграме вместе с Александром.

17 лет вместе. И по-прежнему выбираем друг друга. Люблю,

– написала Екатерина.

Усики показали фотосессию в честь годовщины свадьбы:

Сам Усик также поделился совместным постом с фотографиями с женой. Интересно, что на них Александр сменил имидж, покрасив волосы в белый цвет. Отметим, что Александр и Екатерина знакомы еще со школьных лет.

Как познакомились Усики

Они учились в параллельных классах в Симферополе. Сначала пара просто дружила, хотя Усик и активно ухаживал за девушкой. Встречаться они начали в 2003 году, когда обоим было по 16 лет.

После окончания школы пара начала жить вместе, а 25 сентября 2009 года Усики официально создали семью. С тех пор у Александра и Екатерины родилось целых четверо детей:

дочь Елизавета (родилась в 2010 году)

сын Кирилл (родился в 2013 году)

сын Михаил (родился в 2015 году)

дочь Мария (родилась в 2024 году)

Напомним, что Усик является одним из самых успешных боксеров в мире, выиграв все 25 боев среди профессионалов. Правда, на любительском уровне Александр потерпел немало поражений.

Украинец трижды становился абсолютным чемпионом мира – в крузервейте и дважды в супертяжелом весе. Напомним, что Тайсон Фьюри вызвал Усика на третий бой в обход Джошуа.