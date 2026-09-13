Количество поражений украинского чемпиона до сих пор остается предметом споров. О том, кто и когда сумел победить Александра Усика, рассказывает 24 Канал.

Сколько поражений в карьере Усика

Когда речь заходит о профессиональной части боксерского пути Александра, ответ очень прост – ни одного. У него 25 побед в 25 боях, а видео всех этих поединков можно найти в открытом доступе. По крайней мере, обзоры.

Статистика же отличается, когда речь заходит об любительской карьере (включая Всемирную боксерскую серию), которая длилась с 2002 по 2013 год.

Для большей части фанатов авторитетным является сайт Boxrec.com. Он действительно хорошо фиксирует все, что происходит в профессиональном боксе, но не в любительском.

Согласно данным этого ресурса, в любительском боксе Усик провел 100 боев (88-12), что чрезвычайно мало для спортсмена, прошедшего путь от обычного юноши в секции до олимпийского чемпиона. Да и первый поединок Усика указан на сайте уже в 2005 году, когда Александру было почти 18 лет.

Любительский рекорд Усика по версии сайта Boxrec / Фото: скриншот с Boxrec.com

Поэтому доверять этому источнику, а также цифре в 12 поражений не стоит. На самом деле их было чуть больше. Подавляющее большинство ресурсов указывает на 15 поражений. Но сам Александр для ютуб-канала Ring Magazine рассказывал о своем первом турнире, который состоялся в Крыму в 2002 году.

Я проиграл свой первый бой. Ощущения были плохие. Я подумал: "Вау, из меня не получится нормальный боксер". Тренер сказал: "Не волнуйся, в следующий раз победишь". А я ответил: "Может, и нет. Может, вообще завяжу, ведь только что проиграл",

– говорил Александр.

Тогда отец рассказал ему об Эвандере Холифилде, который поначалу тоже проигрывал, и убедил продолжить. Итак, Усик проигрывал 16 раз, а мы можем узнать обстоятельства 15 неудачных выступлений чемпиона.

Кто побеждал Александра Усика

Имя и судьба того крымского соперника неизвестны. А вот о других полутора десятках боев у нас есть достаточно информации.

Сергей Скляров (Россия) – ЧЕ-юниоры, Таллинн, 2005-й Лукаш Вавжичек (Польша) – матч Польша – Украина, 2005-й Омер Айдоган (Турция) – финал мемориала Бочкаи, 2006 год Мохамед Хикал (Египет) – финал мемориала Комерта, 2006 год Матвей Коробов (Россия) – полуфинал ЧЕ, Пловдив, 2006 г. Мохамед Хикал (Египет) – Кубок мира, 2006 год Матвей Коробов (Россия) – Кубок мира, 2006 год (снялся) Шон Портер (США) – матч США – Украина, 2006 год Бабакар Камара (Швеция) – мемориал Комерта, 2007 год Артур Бетербиев (Россия) – "Янтарные перчатки", 2007-й Виктор Зуев (Беларусь) – отборочный турнир на ОИ в Пекине, 2008 Чжан Сяопин (Китай) – Мемориал Ахмета Комерта, 2008 год Клементе Руссо (Италия) – четвертьфинал ОИ в Пекине, 2008 год Осмай Акоста (Куба) – Кубок мира, 2008 год (снялся) Егор Мехонцев (Россия) – полуфинал ЧМ AIBA, 2009 год

Отметим, что на два из этих поединков Александр Усик не вышел, поэтому фактической встречи на ринге не было. Однако в любительском боксе это считается поражением.

Кто из принципиальных соперников побеждал Усика

Здесь можно выделить 13-е и 10-е поражения украинца, если не считать первого турнира. С итальянцем Клементе Руссо у Усика личный счет 1:1 и полное отсутствие конфликтов. Но именно итальянец заставил Александра ждать олимпийской награды еще 4 года.

В 2008 году итальянец и украинец сражались в четвертьфинале. Поэтому победителю была гарантирована как минимум "бронза".

Бой Руссо – Усик на Олимпиаде-2008: смотрите видео

После победы над украинцем Клементе одолел Деонтея Уайлдера в полуфинале, но уступил россиянину Чахкиеву в бою за золото. В аналогичном поединке итальянец проиграл и Александру, причем четыре года спустя.

В 2007 году, еще до первой Олимпиады Александра, украинская команда приехала в Калининград на турнир "Янтарные перчатки". Счет был 12:10, и лучшим оказался местный боксер.

Первый бой Бетербиева и Усика: смотрите видео

Александр взял реванш у Бетербиева в Баку – на чемпионате мира-2011, а затем на Олимпиаде-2012. Поединки проходили в четвертьфиналах, поэтому Бетербиев остался без медалей престижных соревнований.

После начала агрессии России против Украины, а также успехов обоих боксеров вероятный профессиональный бой этих спортсменов долгое время был темой для манипуляций российской пропаганды.

Тема закрылась в 2023 году, когда Бетербиев прямо заявил, что не собирается подниматься на две весовые категории.

Самое необычное поражение Усика

В 2006 году сборная Украины приехала в американский штат Иллинойс на товарищеский матч с местной командой. Усику тогда было 19 лет, и он выступал в весовой категории до 75 килограммов.

Соперником нашего земляка стал Шон Портер, который впоследствии дважды завоюет статус чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 килограмма). На пике карьеры разница между двумя спортсменами составит шесть весовых категорий.

Список боев того вечера / Фото: скриншот с сайта tribuna.com

К сожалению, видео поединка Портер – Усик не сохранилось.

Что сейчас происходит в карьере Усика

Боксеру уже 39 лет, и все чаще речь идет о прощальном поединке для него. Последним соперником может стать Тайсон Фьюри.

На днях директор команды украинского боксера Сергей Лапин заявил, что после боя с Уайлдером команда Усика готова рассмотреть вариант с трилогией против Фьюри. Таким образом, запланированный поединок с американцем потенциально может оказаться не последним в его карьере.

Однако, бой против Деонтея остается приоритетным и предварительно запланирован на март 2027 года.