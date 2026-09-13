Кількість боїв, який програв український чемпіон досі є дискусійним питанням. Про те, хто і коли зумів здолати Олександра Усика, розповідає 24 Канал.

Скільки поразок у кар’єрі Усика

Коли мова йде про професійну частину боксерського шляху Олександра, відповідь дуже проста – ніскільки. У нього 25 перемог у 25 боях, а відео усіх цих поєдинків можна знайти у відкритому доступі. Принаймні, огляди.

Різниться ж статистика, коли мова заходить про аматорську кар’єру (включно з Всесвітньою боксерською серією), яка тривала з 2002-го по 2013 рік.

Для великої частини фанів авторитетним є сайт Boxrec.com. Він дійсно добре фіксує усе, що відбувається у профібоксі, але не в аматорах.

Згідно даним цього ресурсу, у любителях Усик провів 100 боїв (88-12), що надзвичайно мало для спортсмена, який пройшов шлях від звичайного юнака у секції до олімпійського чемпіона. Та й перший поєдинок Усика значиться на сайті уже в 2005-му, коли Олександру було майже 18 років.

Любительський рекорд Усика за версією сайту Boxrec / Фото скріншот з Boxrec.com

Тому довіряти цьому джерелу, а також цифрі у 12 поразок не варто. Насправді їх було трохи більше. Переважна кількість ресурсів вказує 15 поразок. Але сам Олександр для юутб-каналу Ring Magazine розповідав про свій перший турнір, який відбувся у Криму в 2002 році.

Я програв свій перший бій. Відчуття були погані. Я подумав: "Вау, з мене не вийде нормальний боксер. Тренер сказав: "Не хвилюйся, наступного разу переможеш". А я відповів: "Може, й ні. Може, взагалі закінчу, бо щойно програв",

– говорив Олександр.

Тоді батько розповів йому про Евандера Холіфілда, який спочатку теж програвав та переконав продовжити. Тож, Усик програвав 16 разів, а дізнатись ми можемо обставини 15 невдалих виступів чемпіона.

Хто перемагав Олександра Усика

Ім’я та доля того кримського опонента невідома. А ось про інші півтора десятки боїв маємо достатньо інформації.

Сергій Скляров (Росія) – ЧЄ-юніори, Таллінн, 2005-й Лукаш Вавжичек (Польща) – матч Польща – Україна, 2005-й Омер Айдоган (Туреччина) – фінал меморіалу Бочкаї, 2006-й Мохамед Хікал (Єгипет) – фінал меморіалу Комерта, 2006-й Матвій Коробов (Росія) – півфінал ЧЄ, Пловдів, 2006-й Мохамед Хікал (Єгипет) – Кубок світу, 2006-й Матвій Коробов (Росія) – Кубок світу, 2006-й (знявся) Шон Портер (США) – матч США – Україна, 2006-й Бабакар Камара (Швеція) – меморіал Комерта, 2007-й Артур Бетербієв (Росія) – "Бурштинові рукавички", 2007-й Віктор Зуєв (Білорусь) – кваліфікація на ОІ у Пекіні, 2008 Чжан Сяопін (Китай) – Меморіал Ахмета Комерта, 2008-й Клементе Руссо (Італія) – чвертьфінал ОІ у Пекіні, 2008-й Осмай Акоста (Куба) – Кубок світу, 2008-й (знявся) Єгор Мехонцев (Росія) – півфінал ЧС AIBA, 2009-й

Зазначимо, що на два з цих поєдинків Олександр Усик не вийшов, тож фактичної зустрічі у рингу не було. Однак, у любительському боксі це рахується поразкою.

Хто з принципових суперників перемагав Усика

Тут можна виділити 13-ту та 10-у поразки українця, якщо не рахувати першого турніру. З італійцем Клементе Руссо в Усика особистий рахунок 1:1 та повна відсутність конфліктів. Але саме італієць примусив чекати Олександра на олімпійську на нагороду ще 4 роки.

У 2008-му італійсько-українська змагалась у чвертьфіналі. Тому переможцю було гарантовано щонайменше "бронзу".

Бій Руссо – Усик на Олімпіаді-2008: дивіться відео

Після перемоги над українцем Клементе здолав Деонтея Вайлдера у півфіналі, але поступився росіянину Чахкієву у бою за золото. В аналогічному поєдинку програє італієць й Олександру, а чотирма роками пізніше.

У 2007, ще до першої Олімпіади Олександра, українська команда приїхала у Калінінград на турнір "Янтарні рукавички". З рахунком 12-10 кращим виявився місцевий боксер.

Перший бій Бетербієва та Усика: дивіться відео

Олександр взяв реванш в Бетербієва у Баку – на чемпіонаті світу-2011, а потім на Олімпіаді-2012. Поєдинки проходили у чвертьфіналах, тож Бетербієв залишався без медалей престижних змагань.

Після початку агресії Росії проти України, а також і успіхів обох боксерів імовірний професійний бій цих спортсменів довго був темою для маніпуляцій російської пропаганди.

Тема закрилась у 2023-му, коли Бетербієв прямо сказав, що не збирається підійматись на дві вагові категорії.

Найбільш незвична поразка Усика

У 2006 році збірна України приїхала в американський штат Іллінойс, на матчеву зустріч з місцевою командою. Усику тоді було 19 років і виступав він у ваговій категорії до 75 кілограмів.

Суперником нашого земляка став Шон Портер, який згодом двічі завоює статус чемпіона світу у напівсередній вазі (до 66,7 кілограма). На піку кар’єри між двома спортсменами буде різниця у шість категорій.

Список боїв того вечора / Фото cкріншот з сайту tribuna.com

На жаль, відео поєдинку Портер – Усик не залишилось.

Що наразі відбувається у кар'єрі Усика

Боксеру уже 39 років і все частіше мова йде про прощальний поєдинок для нього. Останнім суперником може бути Тайсон Ф'юрі.

Днями директор команди українського боксера Сергій Лапін заявив, що після бою з Вайлдером команда Усика готова розглянути варіант із трилогією проти Ф'юрі. Таким чином, запланований поєдинок із американцем потенційно може бути не останнім у його кар'єрі.

Проте, бій проти Деонтея залишається у пріоритеті та попередньо планується на березень 2027 року.