Усик вилетів з п’ятірки найкращих боксерів світу: українця оцінили гірше, ніж росіянина
Колишній дворазовий абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі (понад 90,72 кілограма) Олександр Усик опинився за межами чільної п’ятірки боксерів за версією відомого видання. Він залишився найкращим, але є нюанс.
Олександр Усик "впав" в очах аналітиків. Йдеться про тих людей, які працювали над списком найкращих незалежно від вагових категорій за версією ресурсу Boxing News Online.
Де тепер Усик у рейтингу P4P
Олександр опинився на шостій сходинці, очолив її японець Наоя Іноуе. На четвертій сходинці знайшлось місце росіянину Дмитру Біволу, який наразі володіє трьома з чотирьох основних поясів у напівважкій (79,38 кілограма) вазі.
Повний рейтинг від Boxing News Online
- Наоя Іноуе (Японія)
- Хесе Родрігес (США)
- Шакур Стівенсон (США)
- Дмитро Бівол (Росія)
- Давід Бенавідес (США)
- Олександр Усик (Україна)
Зазначимо, що Усик – єдиний представник шістки, який наразі не володіє жодним поясом чемпіона світу.
Що могло спричинити падіння у рейтингу
У минулі п’ять років Олександр Усик одночасно володів щонайменше трьома чемпіонськими поясами "королівського дивізіону", тому експерти рідко ставили титулованого українця за межі першої трійки боксерів.
Наприкінці червня 39-річний Усик відмовився від усіх своїх поясів та добровільно втратив статус чемпіона світу. Наразі усе частіше лунають розмови про те, що наступний бій стане останнім у його кар’єрі.