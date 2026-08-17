Олександр Усик "впав" в очах аналітиків. Йдеться про тих людей, які працювали над списком найкращих незалежно від вагових категорій за версією ресурсу Boxing News Online.

Де тепер Усик у рейтингу P4P

Олександр опинився на шостій сходинці, очолив її японець Наоя Іноуе. На четвертій сходинці знайшлось місце росіянину Дмитру Біволу, який наразі володіє трьома з чотирьох основних поясів у напівважкій (79,38 кілограма) вазі.

Повний рейтинг від Boxing News Online

Наоя Іноуе (Японія) Хесе Родрігес (США) Шакур Стівенсон (США) Дмитро Бівол (Росія) Давід Бенавідес (США) Олександр Усик (Україна)

Зазначимо, що Усик – єдиний представник шістки, який наразі не володіє жодним поясом чемпіона світу.

Що могло спричинити падіння у рейтингу

У минулі п’ять років Олександр Усик одночасно володів щонайменше трьома чемпіонськими поясами "королівського дивізіону", тому експерти рідко ставили титулованого українця за межі першої трійки боксерів.

Наприкінці червня 39-річний Усик відмовився від усіх своїх поясів та добровільно втратив статус чемпіона світу. Наразі усе частіше лунають розмови про те, що наступний бій стане останнім у його кар’єрі.