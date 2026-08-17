Александр Усик "упал" в глазах аналитиков. Речь идет о тех, кто составлял список лучших боксеров независимо от весовых категорий по версии ресурса Boxing News Online.
Где сейчас Усик в рейтинге P4P
Александр оказался на шестой строчке, которую возглавил японец Наоя Иноуэ. На четвертой строчке оказался россиянин Дмитрий Бивол, который в настоящее время владеет тремя из четырех основных поясов в полутяжелом (79,38 килограмма) весе.
Полный рейтинг от Boxing News Online24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
- Наоя Иноуэ (Япония)
- Хесе Родригес (США)
- Шакур Стивенсон (США)
- Дмитрий Бивол (Россия)
- Давид Бенавидес (США)
- Александр Усик (Украина)
Отметим, что Усик – единственный представитель этой шестерки, который на данный момент не владеет ни одним поясом чемпиона мира.
Что могло вызвать падение в рейтинге
В течение последних пяти лет Александр Усик одновременно владел как минимум тремя чемпионскими поясами "королевского дивизиона", поэтому эксперты редко выводили титулованного украинца за пределы первой тройки боксеров.
В конце июня 39-летний Усик отказался от всех своих поясов и добровольно лишился статуса чемпиона мира. Сейчас все чаще звучат разговоры о том, что следующий бой станет последним в его карьере.