Александр Усик "упал" в глазах аналитиков. Речь идет о тех, кто составлял список лучших боксеров независимо от весовых категорий по версии ресурса Boxing News Online.

Где сейчас Усик в рейтинге P4P

Александр оказался на шестой строчке, которую возглавил японец Наоя Иноуэ. На четвертой строчке оказался россиянин Дмитрий Бивол, который в настоящее время владеет тремя из четырех основных поясов в полутяжелом (79,38 килограмма) весе.

Полный рейтинг от Boxing News Online

Наоя Иноуэ (Япония) Хесе Родригес (США) Шакур Стивенсон (США) Дмитрий Бивол (Россия) Давид Бенавидес (США) Александр Усик (Украина)

Отметим, что Усик – единственный представитель этой шестерки, который на данный момент не владеет ни одним поясом чемпиона мира.

Что могло вызвать падение в рейтинге

В течение последних пяти лет Александр Усик одновременно владел как минимум тремя чемпионскими поясами "королевского дивизиона", поэтому эксперты редко выводили титулованного украинца за пределы первой тройки боксеров.

В конце июня 39-летний Усик отказался от всех своих поясов и добровольно лишился статуса чемпиона мира. Сейчас все чаще звучат разговоры о том, что следующий бой станет последним в его карьере.