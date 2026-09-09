Без футболу вже пів року: Зінченко може сенсаційно перейти в топ-клуб Італії

Олександр Зінченко знаходиться у пошуках нового клубу. Влітку завершився контракт українця із Арсеналом та його оренда в Аякс.

Оскільки Олександр залишається вільним агентом, він може знайти новий клуб поза трансферного вікна. Тим часом, інтерес до гравця збірної України виявляють в топ-лізі, повідомляє Tuttosport.

Де може опинитися Зінченко

Вже найближчим часом Зінченко може опинитися в Італії, оскільки у місцевого гранда виникли кадрові проблеми. Олександру готовий запропонувати контракт Ювентус.

Туринці зіштовхнулись із серйозними проблемами в центрі поля. Хефрен Тюрам через важку травму коліна вилетів до кінця 2026 року. Тепер же "б'янконері" залишились без Мануеля Локателлі.

Італієць переніс операцію на меніску та пробуде в лазареті до середини листопада. Крім того, менш серйозні проблеми зі здоров'ям є у Вестона Маккенні та Папе Матара Сарра.

Саме тому Ювентус має намір посилити центр поля і одним із варіантів бачиться як раз Зінченко. Нагадаємо, що Олександр входить у топ-5 найдорожчих гравців з України.

Крім того, туринцям подобається універсальність Зінченка, який також може зіграти на лівому фланзі захисту. Саме на цій позиції футболіст виступав у Манчестер Сіті та Арсеналі.

Яка травма у Зінченка

Нагадаємо, що минулий сезон хавбек провів в орендах у Ноттінгем Форест та Аяксі. У складі нідерландської команди Олександр відіграв лише два матчі, після чого отримав розрив хрестоподібних зв'язок.

29-річний футболіст переніс операцію та має повернутися у стрій у жовтні цього року. До слова, в Італії також виступає ще один українець Артем Довбик, який заробляє в Болоньї близько 4-х мільйонів євро на рік.