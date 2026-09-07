За даними Capology, Довбик отримує 71 154 євро брутто на тиждень, тобто 3,7 мільйона євро фіксованої зарплати на рік.

Скільки Довбик заробляє за тиждень в Італії

Ще орієнтовно 930 тисяч євро передбачені для українського нападника як бонуси. Відтак, потенційний загальний дохід Артема Добвика за сезон оцінюється у 4,63 мільйона євро брутто.

Артем має одну з найбільших зарплату в італійській Болоньї. Ідентичну зарплату у складі італійців має бельгійський футболіст Артур Теат.

А от найбільше у складі Болоньї заробляє італійський нападник Ріккардо Орсоліні. Його загальний заробіток за сезон складає близько 5,1 мільйона євро.

Довбик вперше забив гол за Болонью

Нагадаємо, 29-річний Довбик приєднався до Болоньї на правах оренди та виступатиме за команду до кінця сезону 2026/2027.

Гравець з України вже тричі виходив на поле у матчах за нову команду. У межах Серії А Довбик зіграв по пів години проти Лаціо та Аталанти, а також 24 хвилини проти Сассуоло.

Напередодні Артем забив свій перший гол за Болонью, врятувавши команду від поразки. Для українця це був перший гол у чемпіонаті Італії з січня 2026 року, коли він приніс перемогу Ромі над Лечче.