Поскольку Александр остается свободным агентом, он может найти новый клуб вне трансферного окна. Между тем, интерес к игроку сборной Украины проявляют в топ-лиге, сообщает Tuttosport.

Где может оказаться Зинченко

Уже в ближайшее время Зинченко может оказаться в Италии, поскольку у местного гранда возникли кадровые проблемы. Ювентус готов предложить Александру контракт.

Туринцы столкнулись с серьезными проблемами в центре поля. Хефрен Тюрам из-за тяжелой травмы колена выбыл до конца 2026 года. Теперь же "бьянконери" остались без Мануэля Локателли.

Итальянец перенес операцию на мениске и пробудет в лазарете до середины ноября. Кроме того, менее серьезные проблемы со здоровьем есть у Вестона Маккенни и Папе Матара Сарра.

Именно поэтому Ювентус намерен усилить центр поля, и одним из вариантов видится как раз Зинченко. Напомним, что Александр входит в топ-5 самых дорогих игроков из Украины.

Кроме того, туринцам нравится универсальность Зинченко, который также может сыграть на левом фланге обороны. Именно на этой позиции футболист выступал в Манчестер Сити и Арсенале.

Какая травма у Зинченко

Напомним, что прошлый сезон полузащитник провел в аренде в Ноттингем Форест и Аяксе. В составе голландской команды Александр отыграл лишь два матча, после чего получил разрыв крестообразных связок.

29-летний футболист перенес операцию и должен вернуться в строй в октябре этого года. К слову, в Италии также выступает еще один украинец – Артем Довбик, который зарабатывает в Болонье около 4 миллионов евро в год.