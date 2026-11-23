Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан постійно використовує свою популярність у спорті для того, щоб просувати важливі для України меседжі. Після гуманітарної операції в Олешках фехтувальниця закликала врятувати людей з інших окупованих територій.

В інстаграмі Харлан оприлюднила допис-звернення до дружини президента США Меланії Трамп. У ньому вона просить допомоги в організації гуманітарних місій.

Звернення Харлан до Меланії Трамп

Меланія Трамп виступала ініціаторкою проведення евакуації жителів Олешок, які опинилися в ситуації гуманітарної катастрофи. Тож Ольга Харлан адресувала свій заклик не обмежитися лише цим населеним пунктом саме до першої леді США.

Найбільш титулована олімпійська спортсменка України закликала дружину американського лідера допомогти звільнити цивільних з окупованої Кінбурнської коси – єдиної захопленої росіянами частини рідної для Харлан Миколаївської області.

На цих землях через дії країни-агресора склалася катастрофічна гуманітарна ситуація. Люди змушені жити в ізоляції, без належної допомоги та безпеки. Потрібна міжнародна підтримка та негайні рішучі дії, щоб урятувати тих, хто досі перебуває в окупації,

– написала фехтувальниця.

Харлан також звернулась до усіх небайдужих з проханням поширювати інформацію про долю людей, які залишились в російській окупації.

На Кінбурнській косі, за свідченнями ЗМІ, залишилося менше 100 цивільних людей, які потерпають від браку продуктів, ліків та дров для опалювання приміщень.