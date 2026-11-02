Змусили світ почути наш гімн: як склалися долі українських героїв Олімпіади-1992

На Олімпіаді-1992 троє українців змусили світ почути "Ще не вмерла України" та підняли синьо-жовтий прапор. Через 34 роки їхні долі склалися зовсім по-різному: від життя у США та Німеччині до переїзду в Росію.

Барселонські Ігри стали особливими для українського спорту ще до того, як наша держава почала виступати на Олімпіадах окремою командою. Тоді українські атлети представляли об'єднану збірну СНД, але своїми перемогами вже заявляли про національну ідентичність, пише Oboz.ua.

Кучеренко першим почув гімн України на Олімпіаді

Першим особисте олімпійське золото в Барселоні здобув борець греко-римського стилю Олег Кучеренко. Луганчанин тріумфував у ваговій категорії до 48 кілограмів, здолавши у фіналі дворазового олімпійського чемпіона італійця Вінченцо Маєнцу, якого називали Коброю.



Олег Кучеренко під час поєдинку/ Фото esu.com.ua

Саме на честь Кучеренка вперше на Іграх пролунав національний гімн України.

До Барселони Олег їхав зовсім не випадково: він уже мав два титули чемпіона світу. Після Олімпіади отримані 3000 доларів преміальних витратив на весілля, яке обіцяв майбутній дружині. Згодом через складну ситуацію з фінансуванням боротьби переїхав до Німеччини, де виступав за місцеву збірну, а пізніше працював у казино.

Гуцу здобула чотири медалі та побудувала життя у США

Наступного дня після тріумфу Кучеренка олімпійське золото виборола 15-річна гімнастка Тетяна Гуцу. Загалом в активі одеситки на Іграх-1992 чотири нагороди: два золота (командна першість та абсолютна першість), срібло на брусах і бронза у вільних вправах.



Тетяна Гуцу – чемпіонка Олімпіади-1992/ Фото із соцмереж

Після Олімпіади юна спортсменка завершила кар'єру, адже здійснила головну мрію. Однак уже у 1994 році отримала запрошення працювати у гімнастичній школі в США. Там Гуцу залишилася, а згодом відкрила власну академію в Мічигані.

Її життєвий шлях був непростим. Через багато років Тетяна публічно розповіла про сексуальне насильство з боку білоруського гімнаста Віталія Щербо, яке, за її словами, сталося у 1991 році. Спортсменка заявляла, що двічі виграла суд у цій справі.

Нині Гуцу виховує сина, підтримує Україну та допомагає українським дітям. У 2024 році вона також здобула титул "Місіс Мічіган".

Тимошенко залишила спорт, а Скалдіна обрала Росію

Ще дві українки, Олександра Тимошенко та Оксана Скалдіна, підняли синьо-жовті прапори на одному нагородженні в художній гімнастиці. Тимошенко стала олімпійською чемпіонкою, а Скалдіна здобула бронзу.



Олександра Тимошенко/ Фото Oboz.ua

Однак після завершення кар'єри їхні шляхи розійшлися. Скалдіна, яка конфліктувала із суддями та була незадоволена результатами змагань, вийшла заміж за російського п'ятиборця Дмитра Сватковського, майбутнього депутата Держдуми від "Єдиної Росії", та переїхала до Москви. В одному з інтерв'ю вона навіть заявляла, що ніколи не вважала себе українською гімнасткою.

Натомість Тимошенко після завершення спортивної кар'єри переїхала до Німеччини, де отримала пропозицію працювати тренеркою. Згодом здобула юридичну освіту в Австрії та працювала в адвокатській конторі. Після загибелі чоловіка в автокатастрофі долучилася до його бізнесу.

Водночас Олександра не відійшла від гімнастики остаточно: вона входила до комітету художньої гімнастики Австрії та підтримувала зв'язок із рідною країною. Нещодавно олімпійська чемпіонка навіть навідувалася до Києва до своєї колишньої тренерки Альбіни Дерюгіної.