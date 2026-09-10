Оптимістичний старт в Лізі чемпіонів: Шахтар зіграв внічию на полі гранда з Нідерландів

Цього тижня в Лізі чемпіонів розпочався основний етап сезоні 2026/2027. На четвер, 10 вересня, була винесена зустріч за участі єдиного представника в турнірі.

Донецький Шахтар відіграв свою першу зустріч на етапі ліги ЛЧ. "Гірники" на виїзді зустрілися з чемпіоном Нідерландів ПСВ, повідомляє 24 Канал.

Кого втратили команди

"Гірники" підійшли до зустрічі з невеликими кадровими втратами. Поза грою досі залишається центрбек Марлон Сантос, який не є основним футболістом.

А ось втрата атакувального хавбека Педріньо була відчутною. Замість нього під Еліасом вийшов Ізаке Сілва. У ПСВ ж було не менше кадрових проблем.

Мауро Жуніор пропускав матч через дискваліфікацію, тоді як Плеа, Схаутен та Сільділія продовжують відновлюватися від пошкоджень. Тим не менше основні лідери команди в особі Ваннера, Пепі, Деста, Тіля та Перішича вийшли в основі.

ПСВ – Шахтар 1:1

Голи: Мендоса, 45+1 – Дест, 48.

Шахтар готовий був до гри другим номером. У першому таймі ПСВ створив трохи більше небезпечних моментів, проте і донеччани грали доволі впевнено в захисті.

Зрештою "гірники" дочекались свій момент перед перервою. Спочатку гості доволі грубо відібрали м'яч у гравця ПСВ, що спричинило бурення у нідерландців.

Проте суддя вирішив, що Марлон грав в межах правил. І саме в цій атаці Шахтар відкрив рахунок. Ізаке знайшов Мендосу на фланзі, той хитнув суперника та красивим обвідним ударом оформив гол.

Як Мендоса відкрив рахунок: дивитися відео на Megogo

Український клуб пішов із перевагою на перерву, але вже на старті другого тайму нідерландці зрівняли рахунок. У воротах Різника розписався найбільш активний гравець ПСВ Сержіньо Дест.

Американський правий захисник відгукнувся на простріл з флангу та зміг влучно пробити у кут воріт. Попри пропущений гол, Шахтар продовжив грати обережно та вибігав у контратаки доволі рідко.

Дест вразив ворота Різника: дивитися відео на Megogo

Відповідно і моментів у гостей було мінімум, хоча Ізаке міг знову вивести Шахтар вперед, якби реалізував вихід сам на сам. Крім того, мав класний момент Траоре.

Як Шахтар втримав нічию

Буркінієць майже впритул розстрілював ворота Коваржа, але під удар встиг кинутися невгамовний Дест. ПСВ ж освіжив напад та тотально заволодів ініціативою в кінці зустрічі.

Проте моментів у господарів не було. Здалеку неточно пробивав ван Боммель, а Перішич не зміг реалізувати штрафний з небезпечної позначки.

Таким чином, Шахтар розпочинає шлях в Лізі чемпіонів із виїзної нічиєї проти чемпіона Ередівізі, що можна назвати непоганим результатом. Вже наступного туру "гірники" гратимуть номінально вдома проти грецького АЕКа.

Нагадаємо, що за день до гри в Ейндховені матч першого туру один проти одного відіграли Ліверпуль та Атлетіко. Мерсисайдський клуб зумів здобути вольову перемогу з рахунком 2:1.

Огляд матчу ПСВ – Шахтар: дивитися відео на Megogo