Донецкий Шахтер провел свой первый матч на этапе Лиги чемпионов. "Горняки" на выезде встретились с чемпионом Нидерландов ПСВ, сообщает 24 Канал.

Кого потеряли команды

"Горняки" подошли к встрече с небольшими кадровыми потерями. Вне игры по-прежнему остается центральный защитник Марлон Сантос, который не является основным футболистом.

А вот потеря атакующего полузащитника Педриньо была ощутимой. Вместо него под руководством Элиаса вышел Изаке Сильва. У ПСВ же было не меньше кадровых проблем.

Мауро Жуниор пропускал матч из-за дисквалификации, тогда как Плеа, Схаутен и Сильдилия продолжают восстанавливаться после травм. Тем не менее основные лидеры команды в лице Ваннера, Пепи, Деста, Тиля и Перишича вышли в стартовом составе.

ПСВ – Шахтер 1:1

Голы: Мендоса, 45+1 – Дест, 48.

Шахтер был готов играть в роли второго номера. В первом тайме ПСВ создал чуть больше опасных моментов, однако и дончане играли довольно уверенно в обороне.

В итоге "горняки" дождались своего момента перед перерывом. Сначала гости довольно грубо отобрали мяч у игрока ПСВ, что вызвало возмущение у голландцев.

Однако судья решил, что Марлон действовал в рамках правил. И именно в этой атаке Шахтер открыл счет. Изаке нашел Мендосу на фланге, тот обвел соперника и красивым обводным ударом забил гол.

Как Мендоса открыл счет: смотреть видео на Megogo

Украинский клуб ушел на перерыв с преимуществом, но уже в начале второго тайма голландцы сравняли счет. В ворота Ризныка забил самый активный игрок ПСВ Сержиньо Дест.

Американский правый защитник откликнулся на прострел с фланга и сумел точно пробить в угол ворот. Несмотря на пропущенный гол, Шахтер продолжил играть осторожно и довольно редко выбегал в контратаки.

Дест поразил ворота Ризника: смотреть видео на Megogo

Соответственно, моментов у гостей было минимум, хотя Изаке мог снова вывести Шахтер вперед, если бы реализовал выход один на один. Кроме того, классный момент был у Траоре.

Как Шахтер удержал ничью

Буркиниец почти в упор обстреливал ворота Коваржа, но под удар успел броситься неугомонный Дест. ПСВ же освежил атаку и полностью завладел инициативой в конце встречи.

Однако моментов у хозяев не было. Издали неточно пробивал ван Боммель, а Перишич не смог реализовать штрафной с опасной отметки.

Таким образом, Шахтер начинает путь в Лиге чемпионов с выездной ничьей против чемпиона Эредивизи, что можно назвать неплохим результатом. Уже в следующем туре "горняки" будут играть номинально дома против греческого АЕКа.

Напомним, что за день до игры в Эйндховене матч первого тура друг против друга провели Ливерпуль и Атлетико. Мерсисайдский клуб сумел одержать волевую победу со счетом 2:1.

Обзор матча ПСВ – Шахтер: смотреть видео на Megogo