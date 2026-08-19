"На роботі він не буває": стало відомо, чи справді Ребров виконує обов'язки віцепрезидента УАФ

У квітні 2026 року УАФ вирішила змінити головного тренера збірної України. Асоціація попрощалась із Сергієм Ребровим.

Проте спеціаліст залишився віцепрезидентом УАФ та заступником голови комітету національних збірних. Колишній престаша збірної України Олександр Гливинський дав ексклюзивний коментар 24 Каналу щодо персони Реброва.

Чи справді Ребров працює в УАФ

Журналіст торкнувся теми повноважень екстренера збірної України в асоціації. За його інформацією, на Сергія не покладають ніяких обов'язків у асоціації.

Його роль в УАФ Гливинський називає "суто представницькою". Крім того, після звільнення з посади головного тренера Ребров лише один раз приїхав в Україну.

Він постійно живе в Марбельї і грає там з росіянами. Із моїх джерел в УАФ я знаю, що він лише раз приїжджав в Україну після розриву тренерського контракту, щоб вирішити свої справи. А так він по суті на роботі не буває і обов'язки на нього особливо не покладають. Фактично це суто представницька роль, я так розумію,

– заявив Гливинський.

Журналіст також обурився через скандальне відео за участі Реброва. На ньому українець грає у падел з екскапітаном збірної Росії Василем Березуцьким, який цього року ще очолював місцевий клуб Урал.

Якщо він дозволяє собі таку легкість у ставленні, реакція вболівальників багато про що скаже. Таке враження, що для нього це не важливо. Ми знаємо Реброва як видатного гравця, який залишив слід в історії українського футболу. І тут бачити таке… Це боляче, незрозуміло та неприйнятно. Про які принципи можна говорити?,

– підсумував журналіст.

Нагадаємо, що причиною відходу Реброва з поста тренера збірної України став невихід команди на чемпіонат світу-2026. Новим коучем "синьо-жовтих" став Андреа Мальдера.

Італієць став першим іноземним тренером на чолі збірної України. Вже наприкінці вересня команда під його керівництвом розпочне виступи в Лізі націй у дивізіоні В. Суперниками по групі стануть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.