Проте спеціаліст залишився віцепрезидентом УАФ та заступником голови комітету національних збірних. Колишній престаша збірної України Олександр Гливинський дав ексклюзивний коментар 24 Каналу щодо персони Реброва.

Чи справді Ребров працює в УАФ

Журналіст торкнувся теми повноважень екстренера збірної України в асоціації. За його інформацією, на Сергія не покладають ніяких обов'язків у асоціації.

Його роль в УАФ Гливинський називає "суто представницькою". Крім того, після звільнення з посади головного тренера Ребров лише один раз приїхав в Україну.

Він постійно живе в Марбельї і грає там з росіянами. Із моїх джерел в УАФ я знаю, що він лише раз приїжджав в Україну після розриву тренерського контракту, щоб вирішити свої справи. А так він по суті на роботі не буває і обов'язки на нього особливо не покладають. Фактично це суто представницька роль, я так розумію,

– заявив Гливинський.

Журналіст також обурився через скандальне відео за участі Реброва. На ньому українець грає у падел з екскапітаном збірної Росії Василем Березуцьким, який цього року ще очолював місцевий клуб Урал.

Якщо він дозволяє собі таку легкість у ставленні, реакція вболівальників багато про що скаже. Таке враження, що для нього це не важливо. Ми знаємо Реброва як видатного гравця, який залишив слід в історії українського футболу. І тут бачити таке… Це боляче, незрозуміло та неприйнятно. Про які принципи можна говорити?,

– підсумував журналіст.

Нагадаємо, що причиною відходу Реброва з поста тренера збірної України став невихід команди на чемпіонат світу-2026. Новим коучем "синьо-жовтих" став Андреа Мальдера.

Італієць став першим іноземним тренером на чолі збірної України. Вже наприкінці вересня команда під його керівництвом розпочне виступи в Лізі націй у дивізіоні В. Суперниками по групі стануть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.