Головний тренер англійського клубу Роберто Де Дзербі висловився, щодо своєї давньої оцінки потенціалу Михайла Мудрика. Італійський фахівець досі вважає українця перспективним футболістом.

Роберто Де Дзербі підкреслив потенціал Михайла Мудрика. Слова наставника лондонського клуб наводить офіційний сайт Тоттенгема.

Як Де Дзербі оцінює перспективи Мудрика

Спеціаліст працював з українським вінгером у Шахтарі під час сезону 2021/22. Про можливий виграш "Золотого м’яча" своїм підопічним Де Дзербі говорив за кілька днів до початку повномасштабної війни Росії проти України.

У вересні 2026-го він свої слова пояснив.

Коли я говорив про "Золотий м'яч", то висловився дуже чітко. Можливо, моя англійська не настільки хороша, але я говорив саме про потенціал гравця. До цього моменту в нього було багато проблем. Останньою проблемою була дискваліфікація, але зрештою його потенціал очевидний,

– сказав Де Дзербі.

Італієць теж додав, що Мудрик зараз готовий проводити лише по 15-20 хвилин на футбольному полі. У суботу, 5 серпня, Де Дзербі підтвердив свої слова, коли не включив Мудрика до стартового складу на виїзну гру АПЛ проти Ноттінгем Форест.

Що відомо про перехід Мудрика у Тоттенгем

Одночасно з українцем у нову команду перейшов колишній захисник Челсі Тосін Адарабійо. За 28-річного англійця заплатили 11,65 мільйона євро.

Михайло уже висловив захоплення від можливості знову працювати під керівництвом італійського тренера Роберто Де Дзербі, знайомим йому з періоду у Шахтарі.

Днями портал Transfermarkt повернув українцю оціночну вартість на трансферному ринку.