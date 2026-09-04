Вікно для переходів футболістів у межах провідних європейських чемпіонатів зачинилось. Але не для оцінки вартості гравців, зокрема й Михайла Мудрика, пише 24 Канал.

У скільки тепер оцінюють Мудрика

Михайло Мудрик вперше за понад рік отримав вартість на порталі Transfermarkt. Тепер його вартість визначається у 15 мільйонів євро.

На піку, у березні 2023-го, футболіста оцінювали у 60 мільйонів. Зазначимо, що тепер Мудрик ділить 5-9 сходинки за номінальною вартістю серед українських футболістів.

У таку ж суму аналітики порталу оцінюють Владислава Ваната, Артема Довбика та Віктора Циганкова. Найдорожчим з-поміж наших земляків є Ілля Забарний – 42 мільйони євро.

В останній день трансферного вікна Мудрик став футболістом Тоттенгема. Повідомлялось, що Михайло віддавав перевагу оренді у Лідс, однак для Челсі вигіднішою виявилась орендна угода з Тоттенгемом.

Якщо Михайло зуміє добре себе проявити у новій команді, то керівники "шпор" можуть активувати право на викуп 25-річного вінгера. Ціна питання – 75 мільйонів фунтів стерлінгів.

Що ще відомо про перехід Мудрика у Тоттенгем

Одночасно з українцем у нову команду перейшов колишній захисник Челсі Тосін Адарабійо. За 28-річного англійця заплатили 11,65 мільйона євро.

Михайло уже висловив захоплення від можливості знову працювати під керівництвом італійського тренера Роберто Де Дзербі, знайомим йому з періоду у Шахтарі.