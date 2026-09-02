Протягом тривалого часу після повернення Мудрика з допінгової дискваліфікації фаворитом на його підписання вважався Лідс. Але у трансферну історію втрутились обставини, які не залежали від футболіста, розповів журналіст Нізар Кінсела для BBC Sport.

Чому Мудрик перейшов у Тоттенгем, а не у Лідс

Джерело стверджує, що керівники клубу з півночі Англії зробили усе від себе належне, а Михайло Мудрик був насправді зацікавлений у проведені там сезону 2026/27.

Лідс робив усе в межах розумного, не переходячи меж, щоб закрити цю угоду. Але, на жаль, я вважаю, що Челсі більше хотів вести бізнес із Тоттенгемом. Тож справа була не стільки в тому, що Мудрик не хотів іти в Лідс, скільки в тому, що Челсі віддав перевагу варіанту з Тоттенгемом,

– йдеться у повідомленні.

Кінсела додає, що Лідс, на відміну від конкурента, хотів лише одного гравця. Це і стало ключовим під час перемовин.

Що ще відомо про перехід Мудрика у Тоттенгем

Михайло проведе там один сезон в оренді. Після цього періоду "шпори" матимуть необов’язкову опцію викупу 25-річного вінгера за 75 мільйонів фунтів стерлінгів.

Одночасно з українцем у нову команду перейшов колишній захисник Челсі Тосін Адарабійо. За 28-річного англійця заплатили 11,65 мільйона євро.

Михайло уже висловив захоплення від можливості знову працювати під керівництвом італійського тренера Роберто Де Дзербі, знайомим йому з періоду у Шахтарі.