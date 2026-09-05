Роберто Де Дзербі підкреслив потенціал Михайла Мудрика. Слова наставника лондонського клуб наводить офіційний сайт Тоттенгема.

Як Де Дзербі оцінює перспективи Мудрика

Спеціаліст працював з українським вінгером у Шахтарі під час сезону 2021/22. Про можливий виграш "Золотого м’яча" своїм підопічним Де Дзербі говорив за кілька днів до початку повномасштабної війни Росії проти України.

У вересні 2026-го він свої слова пояснив.

Коли я говорив про "Золотий м'яч", то висловився дуже чітко. Можливо, моя англійська не настільки хороша, але я говорив саме про потенціал гравця. До цього моменту в нього було багато проблем. Останньою проблемою була дискваліфікація, але зрештою його потенціал очевидний,

– сказав Де Дзербі.

Італієць теж додав, що Мудрик зараз готовий проводити лише по 15-20 хвилин на футбольному полі. У суботу, 5 серпня, Де Дзербі підтвердив свої слова, коли не включив Мудрика до стартового складу на виїзну гру АПЛ проти Ноттінгем Форест.

Що відомо про перехід Мудрика у Тоттенгем

Одночасно з українцем у нову команду перейшов колишній захисник Челсі Тосін Адарабійо. За 28-річного англійця заплатили 11,65 мільйона євро.

Михайло уже висловив захоплення від можливості знову працювати під керівництвом італійського тренера Роберто Де Дзербі, знайомим йому з періоду у Шахтарі.

Днями портал Transfermarkt повернув українцю оціночну вартість на трансферному ринку.