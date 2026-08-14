Учасник чемпіонату світу-2026 погодився зіграти матч зі збірною Росії на її території

Збірна Росії залишається без участі на міжнародних турнірах. Команду не допускають до змагань через війну, яку країна-терористка розв'язала проти України.

З 2022 року росіяни вимушені задовольнятися лише товариськими зустрічами. Участь у відборах на Євро або чемпіонат світу для них заблокована, повідомляє 24 Канал.

З ким гратиме Росія?

Тим не менше, чимало відомих збірних погоджуються пограти у футбол із посібниками терористичного режиму. Недивно, що серед них є країни, які політично близькі до Росії.

Однією з них є збірна Ірану. Рссіяни повідомили, що домовились із азійською командою про товариський матч, який має відбутися вже цієї осені.

Матч заплановано провести 29 вересня в Казані. Це буде вже третя очна зустріч між цими командами з початку повномасштабної війни в Україні.

Коли Росія та Іран грали між собою?

У 2023 році спаринг в Тегерані завершився нічиєю 1:1. А у 2025 році команди знову зустрілися вже у Волгограді, де підопічні Валерія Карпіна виграли 2:1.

Нагадаємо, що ще в червні Іран грав на чемпіонаті світу у США попри війну з американцями. Азійці розписали три нічиї проти Нової Зеландії, Бельгії та Єгипту.

Зрештою Іран посів третє місце в групі та не вийшов у плей-оф. Нагадаємо, що збірна України у вересні зіграє чотири матчі в Лізі націй в рамках дивізіону В.