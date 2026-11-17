Російські фігуристи зіткнулися з новими обмеженнями в Європі. Цього разу представники країни-агресора звинуватили Фінляндію в політичному тиску та пригадали Олімпійську хартію.

Російські спортсмени продовжують відчувати наслідки міжнародної ізоляції через війну, яку їхня країна веде проти України. Цього разу скандал розгорівся напередодні етапу Гран-прі з фігурного катання у Фінляндії, передає 24 Канал.

Кого з російських фігуристів не пустили до Фінляндії

За інформацією російського пропагандистського агентства "РИА Новости", одразу кільком представникам країни-агресора відмовили у в'їзді до Фінляндії. Серед них – спортивні пари Олександра Бойкова / Дмитро Козловський та Анастасія Мішина / Олександр Галлямов, а також одиночник Євген Семененко.

Ще одна російська пара – Катерина Чикмарьова / Матвій Янченков – станом на вечір понеділка перебувала на тренувальній базі "Новогорськ" у Москві.

У Федерації фігурного катання Росії (ФФККР) обурилися таким рішенням. Там заявили, що спортсмени стали "жертвами необдуманих і неправомірних політичних рішень", які нібито суперечать правилам Міжнародного союзу ковзанярів (ISU).

Російська федерація також звинуватила Фінляндію в порушенні Олімпійської хартії.

У Росії заговорили про суд і звинуватили Фінляндію в "неонацизмі"

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Наталія Бестем'янова назвала недопуск росіян "нелюдським". Вона зізналася, що до останнього сподівалася на участь співвітчизників у змаганнях.

Мені дуже сумно це усвідомлювати. Це не по-людськи. Наша федерація повинна подати до суду, нехай платять компенсацію за те, що так вчинили,

– заявила Бестем'янова в коментарі ТАСС.

Не залишилася осторонь і представниця російського МЗС Марія Захарова. Вона вдалася до ще гучніших звинувачень, назвавши недопуск фігуристів до Фінляндії проявом "неонацизму в повний зріст".

Нагадаємо, нещодавно російські фігуристи та тренери ховалися у підвалі через атаку українських БпЛА на Омськ.