Розлучення з Дерюгіною та шлюб із набагато молодшою жінкою: що відомо про особисте життя Блохіна

Легенда українського футболу Олег Блохін 5 листопада святкує свій 74 день народження. Утім цікавою в житті колишнього футболіста та тренера була не тільки кар'єра, а й особисте життя.

Олег Блохін двічі був нареченим, повідомляє 24 Канал. Перший його шлюб із Іриною Дерюгіною був найзірковішим по всьому СРСР.

Що відомо про шлюб Олега Блохіна з Іриною Дерюгіною

Футболіст і гімнастка одружились у 1980 році. Утім почуття між ними виникли раніше. І допомогла в цьому, як не дивно, травма Ірини Дерюгіної. Спортсменка потребувала термінової операції, й саме Блохін знайшов для дівчини кваліфікованого лікаря й особисто відвіз її до лікарні.

Так і почався їхній роман. Із того моменту вони почали ходити на побачення. Ірина вражала Олега своєю грацією, витонченістю, але водночас внутрішньою силою. Їхній шлюб був однією з найгучніших подій по всьому СРСР.



Весілля Олега Блохіна й Ірини Дерюгіної / Фото з відкритих джерел

Від Олега Ірина народила доньку, яку назвала своїм іменем. Ірина-молодша пішла стопами матері, почала займатись гімнастикою. Пара розповідала, що вкладала у свою дитину всю свою любов.

Їхній шлюб був довгим, але не вічним. У 90-х роках 20 століття Блохін поїхав тренувати в Грецію, тоді як дружина та донька лишились в Україні.

У 1999 році подружжя розлучилось. Пізніше Дерюгіна зізналась, що ініціаторкою розлучення була вона, бо в Олега був складний характер. Можливо, вони б і могли зберегти свій шлюб, але вона теж хотіла щось отримувати від стосунків, а не тільки давати.

Хто став другою дружиною Блохіна

За кілька років після розлучення з Дерюгіною Олег Блохін одружився вдруге. Утім його друга дружина набагато менш публічна особа, ніж Ірина. Відомо, що звати її Анжела, вона на 16 років молодша, ніж колишній футболіст і тренер. Утім чим вона займається, достеменно невідомо.



Олег Блохін із другою дружиною / Фото з відкритих джерел

Певний час Блохін навіть приховував нові стосунки. На публіці пара почала з'являтись тільки в середині 2000-х років. Власне шлюб володаря "Золотого м'яча" 1975 року з Анжелою триває й досі вже понад 25 років. З нею він і проживає свою футбольну пенсію.

Скільки дітей в Олега Блохіна

Усього в Олега Блохіна 3 дітей. Перша доньку Ірину йому подарувала Ірина Дерюгіна. Власне Ірина Блохіна займалась не тільки гімнастикою. Певний період життя вона присвятила шоу-бізнесу. І навіть працювала ведучою на футбольному телебаченні під час Євро-2012. На тому чемпіонаті Європи, що проходив в Україні та Польщі національну збірну "синьо-жовтих" тренував саме Блохін.



Ірина Блохіна з Ольгою Сумською під час Євро 2012 / Фото ukrnews

Ще 2 дітей легенді українського футболу подарувала Анжела. У 2000 році в родині Олега й Анжели народилась Анна, а у 2002 році – Катерина. На відміну від старшої сестри, вони не такі публічні. Однак Анна також присвятила себе спорту та медіа. Вона працює в медіаслужбі київського футзального клубу Фантом.



Олег Блохін із молодшими доньками / Фото з відкритих джерел

Про Катерину ж відомо ще менше, бо вона веде ще менш публічне життя. Однак відомо, що обидві молодіші доньки Блохіна захоплюються тенісом. Крім того, Олег Володимирович уже й дідусь, оскільки його старша донька Ірина сама є матір'ю 2 дітей.