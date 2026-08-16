Сын украинских спортсменов установил личный рекорд на теннисном "Мастерсе"

Бельгиец Александр Блокс стремительно ворвался в мировой теннис, поднявшись уже на 32-ю строчку рейтинга ATP. На "Мастерсе" в Цинциннати он вышел в третий круг, что стало его личным лучшим результатом на американском турнире.

Блокс родился и вырос в Бельгии, но тесно связан с Украиной. Его родители, которые тоже были спортсменами, эмигрировали еще во времена Советского Союза, пишет 24 Канал.

Как Блокс выступает на "Мастерсе" в Цинциннати

21-летний теннисист начал выступления в США сразу со второго раунда и не испытал особых проблем с аргентинцем Мариано Навоне – 6:3, 6:4.

Таким образом, он впервые сыграет в третьем раунде в Цинциннати, где его соперником станет десятый номер мирового рейтинга Флавио Коболли.

Корты в Огайо для Александра особенные, ведь именно здесь год назад он в статусе квалификанта в первом раунде одержал свою дебютную победу на уровне ATP.

Блокс и Украина

Хотя родиной Александра Блокса является Бельгия, а городом рождения – Антверпен, он имеет украинское происхождение. Его отец Олег был легкоатлетом, соревновался в беге с препятствиями. Мать Наталья занималась плаванием.

Оба переехали еще из Советского Союза, а в 2005 году у них родился второй сын. У Александра есть старший брат Максим, благодаря которому он и начал заниматься теннисом: побывал на тренировке и сам взялся за ракетку, еще когда ему было четыре года.