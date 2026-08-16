Блокс народився та виріс у Бельгії, але тісно пов'язаний з Україною. Його батьки, які теж були спортсменами, емігрували ще за часів Радянського Союзу, пише 24 Канал.

Як Блокс виступає на "Мастерсі" у Цинциннаті

21-річний тенісист розпочав виступи у США одразу з другого раунду і не мав особливих проблем з аргентинцем Маріано Навоне – 6:3, 6:4.

Таким чином він вперше зіграє у третьому колі в Цинциннаті, де суперником буде десятий номер світового рейтингу Флавіо Коболлі.

Корти в Огайо для Александра особливі, адже саме тут рік тому він у статусі кваліфаєра у першому раунді здобув свою дебютну перемогу на рівні ATP.

Блокс і Україна

Хоч батьківщиною для Александра Блокса є Бельгія, а містом народження Антверпен, він має українське походження. Його батько Олег був легкоатлетом, змагався у бігу з перешкодами. Мати Наталія займалася плаванням.

Обидва переїхали ще з Радянського Союзу, а у 2005 році в них народився другий син. В Александра є старший брат Максим, завдякий якому він і почав займатися тенісом: побував на тренуванні і сам взявся за ракетку, ще коли йому було чотири роки.