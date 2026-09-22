Бывший пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский был мобилизован в ряды ВСУ

Представители украинского футбола активно помогают ВСУ в войне против России. С 2022 года немало футболистов уже вступили в ряды армии.

Так же на военную службу отправляются и представители спортивных СМИ. Именно по этому пути пошел известный журналист Александр Гливинский, что он сообщил на своей странице в инстаграме.

Где сейчас Гливинский

51-летний специалист рассказал, что вступил в ряды Вооруженных сил Украины в августе этого года. В настоящее время Гливинский находится в расположении 7-го отдельного разведывательного батальона.

С августа этого года начал службу в украинской армии. Сейчас я прохожу службу в 7-м отдельном разведывательном батальоне под командованием Сергея "Браво". Спасибо командиру за доверие! Быть частью украинской армии и защищать основные права и свободы украинцев – это честь и привилегия. Приложу все усилия и использую все свои профессиональные навыки и знания с максимальной эффективностью. Мой путь впереди. Служу украинскому народу,

– написал Гливинский.

Также журналист упомянул о 427-й бригаде сил беспилотных систем "Рарог". По признанию Александра, именно там он познакомился со службой и принес присягу на верность Украине.



Александр Гливинский вместе со своим командиром бригады / фото из инстаграма журналиста

Что известно об Александре Гливинском

Отметим, что Гливинский еще с 2000-х годов работал комментатором и ведущим футбольных программ. С 2002 по 2008 годы львовянин был автором и ведущим популярной программы "Гол!".

Позже на другом канале Александр вел передачу "О футболе". Больше всего же Гливинский запомнился работой в УАФ, где целых 14 лет (с 2010 по 2024 годы) был пресс-атташе сборной Украины по футболу.

В настоящее время Александр является президентом Ассоциации спортивных журналистов Украины. Ранее Гливинский высказался о скандальном видео Реброва с россиянином.