Так само служити у війську відправляються і представники спортивних ЗМІ. Саме таким шляхом пішов відомий журналіст Олександр Гливинський, про що повідомив у себе на сторінці в інстаграм.

Де зараз Гливинський

51-річний спеціаліст розповів, що долучився до лав Збройних сил України у серпні цього року. На даний момент Гливинський знаходиться у розташуванні 7-го окремого розвідувального батальйону.

Із серпня цього року розпочав службу в Українському Війську. Зараз я проходжу службу у 7-му окремому розвідувальному батальйоні під командуванням Сергія "Браво". Дякую командиру за довіру! Бути частиною українського війська та захищати основоположні права й свободи українців — це честь і привілей. Докладу усіх зусиль та всі свої професійні навички і знання використаю з максимальною ефективністю. Мій шлях попереду. Служу українському народові,

– написав Гливинський.

Також журналіст згадав про 427-му бригаду сил безпілотних систем "Рарог". За зізнанням Олександра, саме там він познайомився зі службою та прийняв присягу на вірність Україні.



Олександр Гливинський разом зі своїм командиром бригади / фото з інстаграму журналіста

Що відомо про Олександра Гливинського

Зазначимо, що Гливинський ще з 00-х років працював коментатором та ведучим футбольних програм. З 2002 по 2008 роки львів'янин був автором та ведучим популярної програми "Гол!".

Пізніше на іншому каналі Олександр вів передачу "Про Футбол". Найбільше ж Гливинський запам'ятався роботою в УАФ, де аж 14 років (з 2010 по 2024 роки) був пресаташе збірної України з футболу.

На даний момент Олександр є президентом Асоціації спортивних журналістів України. Раніше Гливинський висловився про скандальне відео Реброва із росіянином.