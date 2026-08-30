"Это не прибавляет чести": поступок Усика вызвал возмущение у звездного промоутера

Решение Александра Усика отказаться от чемпионских поясов поддержали не все. Его бывший промоутер Александр Красюк раскритиковал то, как это было сделано.

Украинский боксер уже вписал свое имя в историю супертяжелого веса и покорил все возможные вершины в профессиональном боксе. В то же время Красюк считает, что команда Усика должна была по-другому донести свое решение до руководства WBC, передает YouTube-канал Pro Boxing Fans.

Красюк раскритиковал команду Усика

Генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк заявил, что сам факт отказа Усика от чемпионских титулов был правильным решением. Однако промоутеру не понравился способ, которым команда украинца сообщила об этом.

По словам Красюка, президент WBC Маурисио Сулейман не должен был узнавать о важном решении из публикации Усика в инстаграме. Промоутер убежден, что представители боксера должны были предварительно связаться с руководством организации.

Сам факт того, что он уволил титулы, я поддерживаю. Это было правильное решение. Но способ, которым он это сделал, был не самым лучшим. Когда Маурисио Сулейман узнает об этом из инстаграма, это не добавляет чести его команде,

– сказал Красюк.

В то же время промоутер подчеркнул, что Усик уже достиг максимальных результатов и имеет право самостоятельно решать, каким будет его будущее.

Промоутер советует Усику завершить карьеру

Красюк давно выступает за то, чтобы украинец завершил профессиональную карьеру на самой высокой ноте.

Промоутер также поставил под сомнение спортивную мотивацию украинского чемпиона для продолжения выступлений. Он предположил, что с финансовой точки зрения по-настоящему привлекательным для Усика мог бы быть разве что третий бой с Тайсоном Фьюри.

Если бы Красюк сам принимал решения от имени команды Усика, он рекомендовал бы боксеру завершить выступления, уделять больше времени семье, а заработанные за карьеру средства инвестировать в бизнес или активы, которые будут приносить доход в будущем.