Український боксер уже вписав своє ім'я в історію надважкого дивізіону та здобув усі можливі вершини у професійному боксі. Водночас Красюк вважає, що команда Усика мала інакше комунікувати своє рішення з керівництвом WBC, передає ютуб-канал Pro Boxing Fans.

Красюк розкритикував команду Усика

Генеральний директор K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк заявив, що сам факт відмови Усика від чемпіонських титулів був правильним рішенням. Однак промоутеру не сподобався спосіб, у який команда українця повідомила про це.

За словами Красюка, президент WBC Маурісіо Сулейман не мав дізнаватися про важливе рішення з публікації Усика в інстаграмі. Промоутер переконаний, що представники боксера повинні були попередньо зв'язатися з керівництвом організації.

Сам факт того, що він звільнив титули, я підтримую. Це було правильне рішення. Але спосіб, яким він це зробив, був не найкращим. Коли Маурісіо Сулейман дізнається про це з інстаграму, це не додає честі його команді,

– сказав Красюк.

Водночас промоутер наголосив, що Усик уже досягнув максимальних результатів і має право самостійно вирішувати, яким буде його майбутнє.

Промоутер радить Усику завершити кар'єру

Красюк давно виступає за те, щоб українець завершив професійну кар'єру на найвищій ноті.

Промоутер також поставив під сумнів спортивну мотивацію українського чемпіона для продовження виступів. Він припустив, що з фінансової точки зору по-справжньому привабливим для Усика міг би бути хіба що третій бій із Тайсоном Ф'юрі.

Якби Красюк сам ухвалював рішення за команду Усика, він рекомендував би боксеру завершити виступи, більше часу приділяти родині, а зароблені за кар'єру кошти інвестувати в бізнес або активи, які приноситимуть дохід у майбутньому.