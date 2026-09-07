Олейникова объявила о создании благотворительного фонда: теннисистка рассказала о своих донатах

Украинская теннисистка Александра Олейникова сообщила о создании собственного благотворительного фонда. Известно, когда он начнет работу.

Александра Олейникова, известная не только своими выступлениями на мировых кортах, но и активной поддержкой армии. Спортсменка объявила, что в следующем году расширит свою волонтерскую деятельность, пишет sport.ua.

Что известно о фонде Александры Олейниковой

По словам теннисистки, во время выступлений на US Open в Нью-Йорке она решила создать "Благотворительный фонд Александры Олийниковой". Организация должна начать свою деятельность в январе 2027 года, во время Australian Open.

"За 2026 год – фактически мой первый год в большом коммерческом теннисе, где есть внимание, большая аудитория и возможность привлекать для нужд Сил обороны Украины действительно значительные средства, – объем нашей прямой помощи превысил 100 тысяч евро. И здесь учтены только мои пожертвования из собственных призовых и сборы, которые наша команда организовывала самостоятельно или в которых принимала ведущее участие. Сюда не входят небольшие пожертвования на сборы других волонтеров, разовое финансирование непрофильных проектов и другая помощь", – рассказала теннисистка.

Александра, которая 14 сентября займет 41-е место в мировом рейтинге, отметила, что будущая организация будет иметь несколько основных направлений деятельности.

Первый – адресная помощь подразделениям Сил обороны Украины. Это то, что мы делаем уже сейчас: дроны и расходные материалы для них, автомобили, генераторы и другое необходимое оборудование. Второй – совершенно новое для нас направление: развитие в Украине тенниса на колясках,

– сказала Олейникова.

Спортсменка добавила, что ставит перед собой цель помочь ветеранам освоить этот вид спорта.

Что известно о деятельности Олейниковой

Теннисистка уделяет немало внимания помощи украинской армии, в составе которой ее отец защищает нашу страну.

Например, в августе она передала все призовые, заработанные на турнире WTA 1000 в Торонто, на помощь армии. Тогда 675 тысяч гривен призовых Олейникова передала батальону беспилотных систем "Спалах", а еще 154 тысячи – для роты наземных роботизированных комплексов.