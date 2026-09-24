"Во многом помог": Мальдера высказался о Реброве перед матчем против Венгрии

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера пообщался с журналистами накануне первого матча в Лиге наций 2026/27. Речь зашла и о Сергее Реброве.

Уже в пятницу, 25 сентября, Андре Мальдера проведет первый официальный матч во главе сборной Украины. Перед матчем против Венгрии в Будапеште итальянский специалист дал пресс-конференцию, пишет 24 Канал.

Что Мальдера сказал о Реброве

Мальдера отметил, что не испытывает давления после неудачных выступлений сборной под руководством его предшественника

Я очень сильно уважаю господина Реброва, мы с ним совсем недавно общались. Мы уважаем друг друга с профессиональной точки зрения. Должен честно сказать, что он даже во многом помог мне на этом начальном этапе,

– отметил тренер.

Напомним, что под руководством Сергея Реброва сборная Украины вылетела на групповом этапе Евро-2024. Впоследствии украинская сборная не квалифицировалась на ЧМ-2026.

Ранее сборная Украины играла под руководством Мальдеры

С 2016 по 2021 годы специалист уже работал в нашей сборной в роли ассистента главного тренера Андрея Шевченко. В июне Мальдера уже дебютировал на новой должности.

В первом матче Андреа одержал победу, обыграв в товарищеском матче Польшу (2:0). А вот вторую товарищескую встречу сборная Украины так и не доиграла. Во втором тайме при счете 1:2 в пользу Дании Кристиан Эриксен потерял сознание из-за остановки сердца. В итоге матч так и не был доигран.

Отметим, что матч Венгрия – Украина начнется 25 сентября в 21:45 и пройдет на "Пушкаш-Арене".