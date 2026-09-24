Уже п’ятницю, 25 вересня, Андре Мальдера проведе перший офіційний матч на чолі збірної України. Перед поєдинком проти Угорщини у Будапешті італійський фахівець дав пресконференцію, пише 24 Канал.

Що Мальдера сказав про Реброва

Мальдера зазначив, що не відчуває тиску після невдалих виступів збірної під керівництвом його попередника

Я дуже сильно поважаю пана Реброва, ми з ним доволі нещодавно спілкувалися. Ми поважаємо один одного з погляду професійності. Мушу чесно сказати, що він навіть багато чим мені допоміг на цьому початковому шляху,

– зазначив тренер.

Нагадаємо, що під керівництвом Сергія Реброва збірна України зупинилась на груповому етапі Євро-2024. Згодом українська збірна не кваліфікувалась на ЧС-2026.

Як раніше збірна України грали під керівництвом Мальдери

З 2016 по 2021 роки спеціаліст вже працював у нашій збірній в ролі асистента головного тренера Андрія Шевченка. У червні Мальдера вже дебютував на новій посаді.

У першому матчі Андреа здобув перемогу, обігравши у спарингу Польщу (2:0). А ось другу товариську зустріч збірна України так і не дограла. У другому таймі за рахунку 1:2 на користь Данії Крістіан Еріксен втратив свідомість через зупинку серця. У підсумку гру так і не завершили.

Зазначимо, що матч Угорщина – Україна розпочнеться 25 вересня о 21:45 та відбудеться на "Пушкаш-Арені".