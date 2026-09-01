Словакия затягивает экстрадицию Павелка: почему задержанного экс-главу УАФ еще не вернули в Украину

Бывший председатель Украинской футбольной ассоциации Андрей Павелко оказался в центре ряда скандалов. Чиновник попадал в СИЗО, а после освобождения сбежал из Украины.

В июле этого года Павелко был задержан в Братиславе по запросу Генеральной прокуратуры Украины. Ожидалось, что бывшего политика ждет экстрадиция на родину, сообщает Tribuna.

Почему Павелко не в Украине

Однако прошло уже полтора месяца, а бывший президент УАФ до сих пор находится в Словакии. В Офисе генерального прокурора рассказали, на каком этапе в настоящее время находится экстрадиция Павелко.

Сообщается, что в компетентные органы Словакии направлены все необходимые документы для проведения этого процесса. Однако решения министерства юстиции Словакии пока нет.

Одним из основополагающих принципов международного сотрудничества в ходе уголовного производства является принцип конфиденциальности. Офисом Генерального прокурора в компетентные органы Словацкой Республики направлены все необходимые документы для проведения экстрадиционной проверки лица, указанного в запросе. В настоящее время компетентными органами Словацкой Республики проводится соответствующая проверка, – отмечает Офис Генерального прокурора.

Решение Министерства юстиции по результатам проверки украинской стороне пока не поступало. Более подробная запрашиваемая информация по указанному уголовному делу содержит тайну досудебного расследования, которая охраняется специальным законом. Ущерб от обнародования запрашиваемой информации превышает Суспильный интерес в ее получении,

– говорится в заявлении Генеральной прокуратуры.

Почему судят Павелка

Напомним, что в 2023 году Павелко обвинили в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в УАФ. Андрей получил подозрение от Нацполиции и попал в СИЗО.

В феврале 2024 года Павелко вышел на свободу, а в декабре того же года выехал за пределы Украины и больше не возвращался. Основанием для выезда стала инвалидность.

Впоследствии экс-президент УАФ попал в список лиц, скрывающихся от украинских властей. Сумма ущерба, нанесенного Павелком, оценивается в 295 миллионов евро.

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