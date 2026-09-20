Несчастье для украинского таланта: 19-летний новичок сборной получил травму и покинул поле в слезах

Артем Степанов получил травму в матче против Фейенорда и был вынужден досрочно покинуть поле. 19-летний нападающий не смог сдержать слез.

Украинский нападающий вышел в стартовом составе Утрехта, однако отыграл лишь полчаса. Вероятно, Степанов не успеет восстановиться к ближайшим матчам сборной Украины, сообщает 24 Канал.

Что известно о травме Степанова

Фейеноорд принимал Утрехт в 7-м туре Эредивизи и очень быстро завладел преимуществом. Хозяева к 31-й минуте вели со счетом 2:0. Именно в этот период Артем Степанов был вынужден покинуть поле из-за травмы.

Украинец получил травму во время скоростного спринта с Гивайро Ридом. По всей видимости, нападающий повредил голеностоп. После длительной паузы Степанов вернулся на поле, однако продолжить игру в полную силу не смог.

19-летний нападающий заметно хромал, а также, судя по трансляции, испытывал дискомфорт в спине. Когда представитель медицинского штаба попытался помочь футболисту, Степанов эмоционально отмахнулся от него.

Украинец покидал газон со слезами на глазах, которые пытался скрыть под футболкой. Точный характер и серьезность травмы пока неизвестны.

Украинец приблизился к рекорду Шевченко

Травма стала особенно досадной для Степанова, ведь нападающий находится в отличной форме. В этом сезоне он забил 5 голов в 6 матчах за Утрехт, а результативная серия форварда длилась пять матчей подряд.

Таким образом, Степанов нацелился на достижение Андрея Шевченко. У легендарного украинца в Европе была результативная серия, насчитывавшая шесть матчей.

Кроме того, совсем недавно Степанов получил дебютный вызов в национальную сборную Украины. 19-летний нападающий должен был присоединиться к команде Андреа Мальдеры для участия в ближайших матчах Лиги наций.

Теперь участие Степанова в сборах сборной оказалось под вопросом. Окончательные сроки восстановления украинца будут зависеть от результатов медицинского обследования.

По информации "Трибуны", Степанова в заявке национальной команды заменит вингер Полесья Владислав Велетень.