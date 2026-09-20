Український нападник вийшов у стартовому складі Утрехта, однак зіграв лише пів години. Ймовірно, Степанов не встигне відновитися до найближчих матчів збірної України, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про травму Степанова

Феєнорд приймав Утрехт у 7-му турі Ередивізі та дуже швидко заволодів перевагою. Господарі до 31-ї хвилини вели з рахунком 2:0. Саме у цей період Артем Степанов був змушений залишити поле через пошкодження.

Українець отримав травму під час швидкісного забігу з Гівайро Рідом. Схоже, нападник пошкодив гомілкостоп. Після тривалої паузи Степанов повернувся на поле, однак продовжити гру на повну силу не зміг.

19-річний форвард помітно шкутильгав, а також, судячи з трансляції, відчував дискомфорт у спині. Коли представник медичного штабу спробував допомогти футболісту, Степанов емоційно відмахнувся від нього.

Українець залишав газон зі сльозами на очах, які намагався приховати під футболкою. Точний характер і серйозність пошкодження наразі невідомі.

Українець наблизився до рекорду Шевченка

Травма стала особливо прикрою для Степанова, адже нападник перебуває у чудовій формі. Цього сезону він забив 5 голів у 6 матчах за Утрехт, а результативна серія форварда тривала п'ять поєдинків поспіль.

Таким чином, Степанов замахнувся на досягнення Андрія Шевченка. Легендарний українець мав у Європі результативну серію, яка налічувала шість матчів.

Крім того, зовсім нещодавно Степанов отримав дебютний виклик до національної збірної України. 19-річний нападник мав приєднатися до команди Андреа Мальдери для участі у найближчих матчах Ліги націй.

Тепер участь Степанова у таборі збірної опинилася під питанням. Остаточні терміни відновлення українця залежатимуть від результатів медичного обстеження.

За інформацією "Трибуни", Степанова у заявці національної команди замінить вінгер Полісся Владислав Велетень.