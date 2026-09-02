Довбика считают слабее новичка Ромы: вердикт для украинца в Италии

В Италии критически оценивают первые выступления Артема Довбика в официальных матчах в составе Болоньи. Украинский футболист пока считается хуже своего предшественника.

Журналист Маттео из издания La Gazzetta dello Sport Далла Вите оценил работу Болоньи во время летнего трансферного окна. Не обошлось без комментариев в адрес Артема Довбика, пишет Tutto Bologna Web.

Что сказал журналист о Довбике

Далла Витте сравнил футболистов, ранее игравших на разных позициях в команде с севера Италии, и новичков клуба.

Что касается трансферного рынка, я воздержусь от оценки. На данный момент точно не могу назвать его достаточным. Если не брать во внимание то, что еще покажет поле, Теате слабее Лукуми, Довбик и Пикколи слабее Кастро, Мбангула слабее Роу, а Фройлера вы не заменили,

– сказал эксперт.

Отметим, что сейчас Артем Довбик конкурирует за место в составе с 25-летним итальянцем Роберто Пикколи, который пришел из Фиорентины. Оба действующие нападающие команды Доменико Тедеско в настоящее время находятся в аренде.

Бывшего основного нападающего Болоньи, аргентинца Сантьяго Кастро, недавно продали в Рому.

Напомним, что украинский журналист и эксперт по итальянскому футболу Юрий Шевченко в эксклюзивном интервью 24 Канала проанализировал перспективы Артема в новой команде.

Что теперь ждет Артема Довбика

В прошлом месяце футболист перешел в Болонью на правах аренды. Клуб может выкупить его летом 2027 года за 18 миллионов евро.

В течение двух предыдущих сезонов Болонья выступала в еврокубках, однако в нынешнем сезоне команда не будет участвовать в международных турнирах.

В текущем сезоне Артем Довбик дважды выходил на замену, голами не отличился. Матч третьего тура Серии А подопечные Тедеско проведут в воскресенье, 6 сентября. Начало домашнего матча против Сассуоло запланировано на 19:00 по киевскому времени.