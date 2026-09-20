Первый провал Моуринью: Атлетико нанес шокирующее поражение Реалу в мадридском дерби

В воскресенье, 20 сентября, в рамках чемпионата Испании состоялось мадридское дерби между Атлетико и Реалом. Команды встретились в 7-м туре чемпионата Испании.

"Матрасники" воспользовались ошибками соперника и провели очень сильную вторую половину матча. Для команды Жозе Моуринью это стало первым серьезным поражением в сезоне, сообщает 24 Канал.

Атлетико – Реал 2:1

Голы: Гримальдо, 53 (пен.), Дэвид, 59 – Рюдигер, 89

Первый тайм прошел в довольно осторожной борьбе. Команды не спешили рисковать, а опасных моментов у ворот Куртуа и Облака было немного, поэтому на перерыв соперники ушли при нулевом счете.

Ситуация кардинально изменилась уже на старте второго тайма. Ганцко выполнил длинную передачу на Джулиано Симеоне, который ворвался в штрафную площадку Реала. Хейсен пытался остановить аргентинца, но сделал это с нарушением правил.

Сначала главный арбитр наказал защитника Реала лишь желтой карточкой. Однако после просмотра эпизода на VAR рефери изменил решение и удалил Хейсена, оставив мадридцев в меньшинстве.

К одиннадцатиметровой отметке подошел Гримальдо. Футболист Атлетико не оставил шансов вратарю Реала и вывел хозяев вперед – 1:0.

Гол Гримальдо с пенальти: смотрите видео от Megogo

"Атлетико" добил "Реал" и поднялся на второе место

Мадридцы не успели оправиться после пропущенного гола, как счет стал 2:0. Джулиано Симеоне на этот раз выступил уже в роли ассистента: аргентинец нашел передачей Давида, который с близкого расстояния отправил мяч в сетку.

Гол Дэвида: смотрите видео от Megogo

После второго гола Реал практически не создавал угрозы у ворот Атлетико. Играть вдесятером против мотивированного соперника оказалось чрезвычайно сложно, а "матрасники" уверенно контролировали ход встречи.

Разбудил "сливочных" точный удар головой Рюдигера на 89-й минуте, но он стал лишь голом престижа.

В итоге Атлетико одержал победу со счетом 2:1 и нанес Реалу второе поражение в сезоне. Благодаря трем очкам команда поднялась на второе место в турнирной таблице Ла Лиги, опередив принципиального соперника из Мадрида.