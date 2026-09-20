"Матрацники" скористалися помилками суперника та провели дуже сильну другу половину зустрічі. Для команди Жозе Моурінью це стало першим серйозним ударом у сезоні, передає 24 Канал.

Атлетіко – Реал 2:1

Голи: Грімальдо, 53 (пен.), Девід, 59 – Рюдігер, 89

Перший тайм пройшов у доволі обережній боротьбі. Команди не поспішали ризикувати, а небезпечних моментів біля воріт Куртуа та Облака було небагато, тому на перерву суперники пішли за нульового рахунку.

Ситуація кардинально змінилася вже на старті другої половини. Ганцко виконав довгу передачу на Джуліано Сімеоне, який увірвався до штрафного майданчика Реала. Хейсен намагався зупинити аргентинця, але зробив це з порушенням правил.

Спочатку головний арбітр покарав захисника Реала лише жовтою карткою. Однак після перегляду епізоду на VAR рефері змінив рішення та вилучив Хейсена, залишивши мадридців у меншості.

До одинадцятиметрової позначки підійшов Грімальдо. Футболіст Атлетіко не залишив шансів голкіперу Реала та вивів господарів уперед – 1:0.

Гол Грімальдо з пенальті: дивіться відео від Megogo

Атлетіко добив Реал і піднявся на друге місце

Мадридці не встигли оговтатися після пропущеного гола, як рахунок став 2:0. Джуліано Сімеоне цього разу виступив уже в ролі асистента: аргентинець знайшов передачею Девіда, який із близької відстані відправив м'яч у сітку.

Гол Девіда: дивіться відео від Megogo

Після другого гола Реал практично не створював загрози біля воріт Атлетіко. Грати вдесятьох проти мотивованого суперника виявилося надзвичайно складно, а "матрацники" впевнено контролювали перебіг зустрічі.

Розбудив "вершкових" точний удар головою Рюдігера на 89 хвилині, але він лише став голом престижу.

У підсумку Атлетіко здобув перемогу з рахунком 2:1 та завдав Реалу другої поразки в сезоні. Завдяки трьом очкам команда піднялася на друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги, випередивши принципового суперника з Мадрида.