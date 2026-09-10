Билеты на Кубок Украины по заоблачным ценам: вокруг матча Нива – Динамо разгорелся скандал

Киевское Динамо готовится к очередному матчу сезона 2026/2027. Команда Игоря Костюка начинает свой путь в Кубке Украины.

В рамках 1/16 финала "бело-синие" сыграют на выезде против винницкой Нивы. Приезд украинского гранда в Винницу вызвал ажиотаж среди болельщиков, сообщает сайт 20minut.ua.

Какой скандал в Виннице

Кубковый матч пройдет на учебно-тренировочной базе Нивы. Пресс-атташе клуба Михаил Шафир сообщил, что стадион способен вместить лишь 1350 зрителей.

Такого количества мест оказалось слишком мало, ведь желающих посетить игру было гораздо больше. При этом болельщики выражают недовольство организацией продажи билетов.

Продажа билетов началась еще 3 сентября, и их цена была установлена в размере 200 гривен. В итоге все билеты разошлись менее чем за 15 минут.

Но впоследствии фанаты начали натыкаться на объявления в интернете, где предлагают перепродажу билетов по значительно более высоким ценам. Их стоимость варьируется от 2 до целых 10 тысяч гривен.

Сколько стоят билеты на матч Нива – Динамо:

Руководство Нивы не комментирует эту скандальную ситуацию. Сейчас клуб выступает во Второй лиге, где занимает третье место после 5 туров. На матчи третьего дивизиона зрителей пускают бесплатно.

Что касается матча против Динамо, то Нива установила символическую цену в целях помощи ВСУ. Все вырученные средства винничане обязались передать на нужды 60-й отдельной механизированной бригады.

Что происходит в Динамо

Напомним, что Динамо провально начало сезон 2025/2026. Киевляне еще в квалификации Лиги конференций вылетели от Карабаха и завершили свой путь в еврокубках.

В свою очередь в УПЛ киевляне смогли обыграть Верес и Колос, но после этого разгромно проиграли Буковине (0:3) и сыграли в нулевую ничью с ЛНЗ. Сейчас клуб идет шестым, но у него еще есть матч в запасе.

Из-за неудач Динамо рассматривает вариант с заменой Игоря Костюка. Среди кандидатов называются Мацей Кендзерек, Леонид Кучук, Сергей Ребров, Сергей Кравченко и другие.