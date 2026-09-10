В рамках 1/16 фіналу "біло-сині" зіграють на виїзді проти вінницької Ниви. Приїзд українського гранда у Вінницю викликав ажіотаж серед фанатів, повідомляє сайт 20minut.ua.

Який скандал у Вінниці

Кубковий матч пройде на навчально-тренувальній базі Ниви. Пресаташе клубу Михайло Шафір повідомив, що стадіон здатен вмістити лише 1350 глядачів.

Така кількість місць виявилася занадто малою, адже бажаючих відвідати гру було набагато більше. При цьому вболівальники висловлюють незадоволення організацією продажу квитків.

Реалізація перепусток стартувала ще 3 вересня і ціна на них встановлена у розмірі 200 гривень. Зрештою всі квитки розібрали менше ніж за 15 хвилин.

Але згодом фанати почали натрапляти на оголошення в інтернеті, де пропонують перепродаж перепусток за значно вищі ціни. Їх вартість варіюється від 2-х до аж 10-ти тисяч гривень.

Скільки коштують квитки на матч Нива – Динамо:

Керівництво Ниви не коментує цю скандальну ситуацію. Наразі клуб виступає в Другій лізі, де йде третім після 5-ти турів. На матчі третього дивізіону глядачів пускають безкоштовно.

Що стосується матчу проти Динамо, то Нива встановила символічну суму заради допомоги ЗСУ. Всі виручені кошти вінничани зобов'язались передати на потреби 60-ї окремої механізованої бригади.

Що відбувається в Динамо

Нагадаємо, що Динамо провально розпочало сезон 2025/2026. Кияни ще у кваліфікації Ліги конференцій вилетіли від Карабаха та завершили свій єврокубковий шлях.

У свою чергу в УПЛ кияни змогли обіграти Верес та Колос, але після цього розгромно програли Буковині (0:3) та розписали нульову нічию з ЛНЗ. Наразі клуб йде шостим, але ще має матч в запасі.

Через невдачі Динамо розглядає варіант із заміною Ігоря Костюка. Серед кандидатів називаються Мацей Кендзьорек, Леонід Кучук, Сергій Ребров, Сергій Кравченко та інші.